Евросоюз рекомендует авиакомпаниям не летать над Ливаном и Израилем до конца октября

Европейский союз рекомендовал авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ливана и Израиля в течение ближайшего месяца (до 31 октября) в связи с увеличением количества авиаударов и ракетных обстрелов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

В сообщении Европейского агентства по безопасности полётов говорится, что в ведомстве и Еврокомиссии внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и оценивают её влияние на гражданскую авиацию с учётом недавнего обострения конфликта между Израилем и ливанским движением "Хезболлах".

28 сентября министерство транспорта Ливана запретило иранскому самолёту входить в воздушное пространство страны после того, как Израиль предупредил авиадиспетчеров в Бейруте, что "применит силу", если лайнер приземлится.

Венгерский авиаперевозчик Wizz Air в субботу объявил об отмене всех рейсов в Израиль на 48 часов.

Несколько крупных европейских авиакомпаний, включая Air France, Lufthansa и British Airways, ранее сообщили о приостановке полётов в Тель-Авив и Бейрут.