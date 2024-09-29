Евросоюз рекомендует авиакомпаниям не летать над Ливаном и Израилем до конца октября
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Европейский союз рекомендовал авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ливана и Израиля в течение ближайшего месяца (до 31 октября) в связи с увеличением количества авиаударов и ракетных обстрелов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
В сообщении Европейского агентства по безопасности полётов говорится, что в ведомстве и Еврокомиссии внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и оценивают её влияние на гражданскую авиацию с учётом недавнего обострения конфликта между Израилем и ливанским движением "Хезболлах".
28 сентября министерство транспорта Ливана запретило иранскому самолёту входить в воздушное пространство страны после того, как Израиль предупредил авиадиспетчеров в Бейруте, что "применит силу", если лайнер приземлится.
Венгерский авиаперевозчик Wizz Air в субботу объявил об отмене всех рейсов в Израиль на 48 часов.
Несколько крупных европейских авиакомпаний, включая Air France, Lufthansa и British Airways, ранее сообщили о приостановке полётов в Тель-Авив и Бейрут.
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