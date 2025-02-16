Власти Евросоюза не признают выборы "президента" в самопровозглашенной Абхазии и считают ее частью Грузии. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

"Европейский Союз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, признанных международным правом. Что касается так называемых президентских выборов, которые состоялись в оккупированном грузинском сепаратистском регионе Абхазия 15 февраля 2025 года, мы напоминаем, что Европейский Союз не признает конституционные и правовые рамки, в которых они проходили. ЕС продолжит проводить политику непризнания и взаимодействия", — сказано в документе.

В Абхазии 15 февраля состоялись досрочные выборы "президента". Они стали результатом политического кризиса в ноябре 2024 года, закончившегося отставкой главы непризнанной республики Аслана Бжания. Причиной тех акций в Сухуми стал инвестиционный договор с Россией, который позволял компаниям из РФ реализовывать на территории Абхазии инвестпроекты с налоговыми послаблениями. В итоге его отозвали.

В бюллетене было пять кандидатов. Согласно опросам, фаворит гонки - "вице-президент" непризнанной республики Бадра Гунба. Он стал исполнять обязанности "президента" после отставки Бжании, а также первым зарегистрированным кандидатом. Его основной соперник - оппозиционер Адгур Ардзинба, один из лидеров ноябрьских протестов.

По предварительным данным "ЦИК" Абхазии, всего в непризнанной республике 134 500 избирателей. В субботу проголосовали более 95 000 человек. Однако ни один кандидат не набрал более 50% голосов. За Бадру Гунба голоса отдали 46,4% избирателей, за Адгура Ардзинбу проголосовали 36,9%. Другие три кандидата в абхазские президенты набрали меньше 10%. Второй тур голосования состоится через две недели.