Евросоюз и ЮНЕСКО совместно восстанавливают объекты Шёлкового пути в Казахстане

В Астане подвели итоги масштабного регионального проекта "Коридоры наследия Шелкового пути в Центральной Азии – международные аспекты Европейского года культурного наследия". Начатый в 2018 году проект завершится в октябре текущего года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Данный проект финансируется Европейским Союзом и реализуется Региональным офисом ЮНЕСКО в странах Центральной Азии.

Посол Европейского Союза в Казахстане Кестутис Янкаускас на пресс-конференции, посвященной результатам проекта, сообщил, что главная цель, которую преследовал Евросоюз в этом проекте, - положить основу начала сотрудничества со странами Центральной Азии в сфере культурного наследия, сохранения и наращивания туризма.

"Наши эксперты в течение нескольких лет работали по всем странам Центральной Азии, пытаясь восстановить то древнее культурное наследие, которое здесь существует, представить их для самих жителей Центральной Азии и для туристов, которые в больших и больших количествах посещают страны Центральной Азии. Самое главное – это наследие уникально, оно должно сохраняться для будущих поколений. Мы, восстанавливая новый транспортный коридор, новые культурные связи ориентируемся на знания своей истории, опираемся на эту историю, ценим ее, это то, что привлекает и будет привлекать туристов со стран Европейского Союза в Центральную Азию. В сентябре здесь пройдут Всемирные игры кочевников. Мне кажется и этот проект, и Игры кочевников сочетаются", - сказал посол.

По его словам, данный проект позволил использовать лучшие примеры, образцы, наработки 27 стран Европейского Союза здесь в Центральной Азии, чтобы сохранить культурное наследие и привлечь больше туристов.

"Ни товары, а люди всё же связывают наши страны. Чем больше у нас будет туристов, посещений, путешествий, тем крепче будут связи между нашими странами", - утверждает Кестутис Янкаускас.

Директор Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Амир Пирич в свою очередь отметил, что данный проект является передовым проектом ЮНЕСКО.

"С 2018 года мы смогли провести огромное количество различных видов деятельности, которые были направлены на долгосрочное воздействие в регионе, в Казахстане в том числе. Я уверен, что это проект предоставил всем нам замечательную возможность в расширении наших профессиональных границ на многие годы вперед. Огромное количество совещаний было проведено, было достигнуто соглашение о сотрудничестве. На самом деле, этот проект был очень успешным. Мы поддерживаем не только ремесленников, но и туристов, повышая их потенциал", - сказал Амир Пирич.

По словам программного специалиста отдела культуры Национального офиса ЮНЕСКО в Ташкенте Мухайё Махмудовой, этот проект оказал очень большое влияние на сохранение культурного наследия вдоль Великого Шёлкового пути. Центральная Азия обладает широким спектром культурного наследия. Этот масштабный проект смог охватить все элементы культуры - от материально-культурного наследия до нематериального.

Координатор проекта "Коридоры наследия Шелкового пути в Центральной Азии – международные аспекты Европейского года культурного наследия" Маджер Массанов подробнее остановился на проведенной работе в рамках проекта.

"Это был большой проект, в ходе которого мы провели реставрационно-реанимационные работы на территории четырех объектов наследния в четырех странах. Подготовили огромное количество различных демонстрационных материалов, видео, комиксов. Проводятся работы по созданию туристической инфраструктуры, по приданию им более благоприятного вида, для того, чтобы они стали устойчивыми компонентами современного туризма на Шелковом пути в нашем регионе", - сказал Маджер Массанов.

В частности, в Казахстане работы проводились на территории археологического средневекового городища Кулан в Жамбыльской области (между Таразом и Алматы). В цитадели Шахристан в 2015 году были сделаны уникальные находки – была обнаружена красивейшая резьба по глине. Эти росписи были взяты для реставрации, сейчас обсуждается возможность выставить их в Национальном музее в Астане.

"Кулан – это компонент Чанъань-Тянь-Шанского коридора Шёлкового пути. Мы занимаемся обеспечением сохранности памятника – идет реконструкция крыши, мы разрабатываем инфраструктуру для того, чтобы данный объект могли посещать туристы: прокладываются специальные дорожки, ставятся информационные знаки, наносятся специальные слои на старцовые конструкции, чтобы предотвратить их дальнейшее разрушение вследствие эрозии, попадания воды, ветра, солнца и так далее", - сказал Массанов.

По его словам, в рамках проекта проводилось обучение местных специалистов разного типа: рестовраторов, дизайнеров, работников музеев, экскурсоводов, гидов. Набор проводился двумя способами: через национальную комиссию по делам Юнеско, которая номинирует кого-то для участия в тренингах, через свободное рассмотрение заявок. Всего в тренингах приняли участие сотни человек.