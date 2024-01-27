Евросоюз готов упростить визовый режим для казахстанцев

Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев встретился с главой представительства Европейского союза в Казахстане Кестутисом Янкаускасом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества, в том числе и проведение второго раунда консультаций по упрощению визового режима стран ЕС для граждан Казахстана.

"Первостепенными этапами облегчения европейского визового режима является: введение единого списка документов для подачи на визу; уменьшение консульских сборов; сокращение сроков рассмотрения заявок; увеличение срока действия многократных виз", — отмечается в сообщении.

По итогам переговоров стороны договорились о дальнейшем укреплении дружественных отношений между Казахстаном и ЕС в консульской сфере.