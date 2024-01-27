Евросоюз готов упростить визовый режим для казахстанцев
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Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев встретился с главой представительства Европейского союза в Казахстане Кестутисом Янкаускасом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества, в том числе и проведение второго раунда консультаций по упрощению визового режима стран ЕС для граждан Казахстана.
"Первостепенными этапами облегчения европейского визового режима является: введение единого списка документов для подачи на визу; уменьшение консульских сборов; сокращение сроков рассмотрения заявок; увеличение срока действия многократных виз", — отмечается в сообщении.
По итогам переговоров стороны договорились о дальнейшем укреплении дружественных отношений между Казахстаном и ЕС в консульской сфере.
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