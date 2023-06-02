Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на второй встрече лидеров "Центральная Азия – Европейский Союз", проходящей в Чолпон-Ате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Перспективы сотрудничества Центральной Азии и Европейского Союза действительно обширны, отметил глава государства.

"По итогам прошлого года приток европейских инвестиций увеличился на 23 процента, составив 12,5 миллиарда долларов. Из 350 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, привлечённых за 30 лет в Казахстан, почти половина имеет европейское происхождение. Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана, на долю которого приходится более 40 процентов нашей внешней торговли", - заявил Токаев.

В прошлом году объем взаимного товарооборота Казахстана со странами ЕС составил 40 миллиардов долларов.

"Считаю, что у нас есть все возможности к 2025 году довести этот показатель до 50 миллиардов долларов", - сказал глава государства.

Взаимодействие Казахстана с Европейским Союзом активно развивается по 29 основным направлениям, скреплённым Соглашением о расширенном партнёрстве и сотрудничестве с государствами-членами ЕС.

В Казахстане работают более трёх тысяч компаний с участием европейского капитала, включая такие транснациональные корпорации, как Shell, Eni, Total, Air Liquide, Alstom, Siemens и другие.