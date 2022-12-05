Европейские методики перенимают казахстанские спортивные врачи

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Специалисты Центра спортивной медицины и реабилитации, работающие с национальными сборными Казахстана по летним и зимним видам спорта, проходят стажировки за границей, где повышают свои знания и набираются опыта у зарубежных коллег, передаёт BaigeNews.kz.

10 спортивных врачей Центра уже шесть дней находятся в Беларуси, где в стенах Республиканского научно-практического центра спорта изучают опыт белорусских коллег в реабилитации, подборе спортивного питания для атлетов, восстановлении после соревнований, а также перенимают опыт совместной работы спортивного врача и тренера по подбору наиболее оптимальной программы подготовки спортсменов к соревнованиям.

"Победы в современном спорте достигаются не только благодаря усилиям спортсмена и тренера, но и грамотной работе спортивных медиков. Поэтому перед нами стоят большие задачи, мы готовы их решать, учиться, перенимать опыт, чтобы оправдать доверие государства и народа. Такие стажировки для нас - большое подспорье в работе, к тому же, проходят интересно, нам всё нравится", - сказал руководитель службы по научной работе и стратегическому развитию Центра спортивной медицины и реабилитации Абылайхан Батыров.

Шестого декабря ещё шесть спортивных медиков вылетают в Литву, где также пройдут теоретическое и практическое обучение у европейских специалистов. В числе тех, кто пройдёт стажировку – массажисты сборных РК по плаванию и женскому боксу, а также спортивные врачи команд по вольной борьбе, боксу и лыжным гонкам.

"Сейчас перед Центром спортивной медицины и реабилитации стоят высокие задачи, поставленные министерством культуры и спорта, в том числе по повышению квалификации специалистов для медицинского сопровождения на должном уровне всех членов национальных сборных команд Казахстана. Крайне необходимо, чтобы специалисты Центра были на передовой мировых методик в области спортивной науки и медицины и применяли полученные навыки максимально для побед наших атлетов на международных соренованиях", - сказал Директор Центра спортивной медицины и реабилитации Азамат Нурматов.

Все 16 специалистов, выехавших сейчас в Литву и Беларусь, несомненно получат большой опыт от своих европейских коллег, и по возвращении обязательно поделятся с казахстанскими спортивными медиками полученными на практике и в теории знаниями.

"С 19 по 23 декабря этого года в Алматы проведём международный семинар по спортивной медицине и реабилитации, тесно сотрудничаем с зарубежными коллегами во благо отечественного спорта. Ранее, осенью специалисты Центра уже провели семинары для учеников, тренеров и преподавателей Республиканской школы-интерната для одарённых детей имени Ахметова и Республиканской специализированной школы-интерната в Шаныраке в Алматы, такой обмен опытом продолжится на регулярной основе", - пояснил Азамат Нурматов.

Спортивные медики отмечают, что повышение квалификации за границей стало возможным благодаря министерству культуры и спорта РК, где также делают акцент на привлечении лучших мировых практик, в том числе в сфере спортивной медицины, для достижения высоких резудьтатов на мировых спортивных соревнованиях. Немаловажную роль для мотивации спортивных врачей играет и повышение заработной платы.