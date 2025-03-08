лавы министерств иностранных дел Германии, Франции, Италии и Великобритании выразили поддержку плана восстановления сектора Газа, разработанный арабскими странами, который был представлен четырьмя днями ранее в Египте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Министры иностранных дел Германии, Франции, Италии и Великобритании заявили, что данный план предлагает реалистичный способ существенно улучшить условия жизни около двух миллионов палестинцев в регионе. Они подчеркнули необходимость создания прочной основы для долгосрочного мира и безопасности, которая будет приемлема как для Израиля, так и для палестинцев. Арабский саммит также поддержал этот план, который потребует затрат в размере 53 миллиарда долларов и не предусматривает переселения палестинцев. Об этом сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси после саммита в Каире 4 марта.

План включает в себя строительство временного жилья на первом этапе, а также возведение 400 тысяч единиц жилья в течение первых двух лет. К 2030 году планируется строительство сотен тысяч новых домов, которые смогут вместить до 3 миллионов человек, а также строительство аэропорта, промышленных зон, отелей и парков. Президент Египта подчеркнул, что его страна сформировала совместно с палестинцами административный комитет, который будет контролировать гуманитарную помощь и управлять сектором Газа на переходной основе до возвращения палестинской администрации.

Министры иностранных дел Германии, Франции, Италии и Великобритании призвали все стороны воспользоваться преимуществами этого плана в качестве отправной точки для долгосрочного мирного урегулирования. Они отметили, что ХАМАС не должен управлять сектором Газа или представлять угрозу для Израиля. Представители радикального исламистского движения ХАМАС приветствовали план Египта, в то время как министерство иностранных дел Израиля резко раскритиковало его.

Ранее Дональд Трамп предложил план по контролю США над сектором Газа и демонтажу всех неразорвавшихся бомб и другого оружия, с целью превратить прибрежную полосу в "ривьеру Ближнего Востока". Это предложение вызвало критику со стороны политиков в США и других странах, в том числе в Германии. Сенатор-демократ Крис Мёрфи заявил, что американский президент "сошел с ума".