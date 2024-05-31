Еврокомиссия сняла с Казахстана все ограничения по безопасности полетов

С Казахстана окончательно сняты все ограничения по “черному списку” безопасности полетов Европейской Комиссии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтранспорта.

15 мая 2024 года состоялось заседание Комитета по безопасности полетов Европейской комиссии с участием представителей авиационных властей 27 стран Европейского Союза.

"При содействии Посольства РК в Бельгии в ходе заседания Комитета казахстанской делегацией были представлены предпринятые действия по устранению ранее выявленных замечаний, которые были положительно оценены Европейской Комиссией. Согласно решению заседания Комитета, принятому 27-ю государствами членами ЕС, учитывая значительный прогресс в обеспечении безопасности полетов, с Казахстана и казахстанских перевозчиков были сняты все ограничения на полеты в страны Европейского Союза", - говорится в сообщении.

В своем письме от 30 мая 2024 года Директор Департамента по авиации Генерального директората по мобильности и транспорту ЕК г-н Филип Корнелис отмечает, что "Европейская Комиссия приняла решение завершить усиленный мониторинг деятельности Казахстана".

Как отметили в ведомстве, в 2022 году существовал высокий риск попадания отечественных авиакомпаний в "черный список" Европейской Комиссии.