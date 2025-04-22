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Евро пробил 600 тенге: остальные валюты подешевели

Нацвалюта укрепилась: тенге прибавил против доллара, рубля и юаня.

Сегодня, 16:01
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 16:01
Сегодня, 16:01
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Фото: Pixabay

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным на 15:30, средневзвешенный курс доллара США составил 518,07 тенге, что на 3,15 тенге ниже показателя предыдущих торгов.

Евро тем временем подорожал на 1,41 тенге до 601,59 тенге.

Также снизились курсы других ключевых валют:

  • российский рубль подешевел до 6,38 тенге (-0,05)
  • китайский юань — до 70,93 тенге (-0,76)

Днем ранее средневзвешенный курс доллара составил 521,53 тенге.

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