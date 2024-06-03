Евро 2025: Как женская сборная по футболу проходит квалификацию

Женская сборная Казахстана по футболу продолжает участвовать в квалификации чемпионата Европы 2025 года. Команда сыграла против сборной Армении. Корреспондент BaigeNews.kz побывала на выездном матче со сборной. Подробнее о закулисных моментах игры, подготовке команды в репортаже BaigeNews.kz.

Путь к Евро

Сборная Казахстана в квалификации чемпионата Европы 2025 года выступает в группе С4 вместе с командами Румынии, Болгарии и Армении. Часть квалификации уже прошла: Казахстан в апреле сыграл домашний матч с Болгарией и на выезде с Румынией. Обе игры казахстанские футболистки проиграли с минимальным счетом – 1:0.

Отборочные игры пройдут до июля 2024 года. Победители групп Лиги C получат путевку в плей-офф отборочного этапа Евро-2025. Финальная стадия чемпионата пройдет в Швейцарии.

С потерями в составе

В составе сборной перед матчем с Арменией произошли изменения. Лидер команды, одна из самых известных казахстанских футболисток Юлия Мясников из-за травмы не смогла принять участие в игре. Накануне капитан женской сборной Казахстана уже пропустила четыре матча ЦСКА в Суперлиге России.

Также помочь команде не смогла центральный защитник, игрок "Ордабасы" Айгерим Айтымова.

Потерю перед важными играми отметил и главный тренер сборной Казахстана по футболу Мадияр Кембилов. Он подчеркнул, что играть без лидера команды будет непросто и тем более на выезде.

В итоге команду с капитанской повязкой вывела опытный игрок "БИИК-Шымкент" Бибигуль Нурушева.

Подготовку к выездам команда проводила на базе академии ФК "Кайрат" в Бесагаше. По словам главного тренера сборной, для команды были созданы все условия. Он отметил, что раньше не сборах не все члены сборной были довольны тем, как организовываются выездные игры. Сейчас ситуация улучшилось, и как считает тренер благодаря тому, что руководство федерации уделяет больше внимания развитию женского футбола в Казахстане.

"Мы только привыкаем к СМИ"

Матч сборной Казахстана и Армении проходил в городе Армавире. Он расположен в Араратской долине, у южной подошвы горы Арагац, примерно в часе езды от столицы – Еревана. Рядом, в 15 километрах, проходит граница с Турцией.

Этот небольшой город с населением почти в 40 тысяч человек имеет богатую историю. В конце четвертого века он был столицей армянского государства – Айраратского царства. Только тогда он назывался Сардарапат. Далее в СССР он был переименован в Октемберян и 1992 году получил название Армавир.

В городе расположен одноименный стадион, где состоялся матч сборных. За день до матча сборная Казахстана здесь провела тренировку, игроки и тренер ответили на вопросы СМИ.

Обстановка в женской сборной Казахстана отличается от того, что болельщики привыкли видеть в мужских командах. Футболистки на тренировки в Армавире не скрывали своих эмоций, что очень редко увидишь в мужской сборной.

Мадияр Кембилов признается, что работа в женской команде отличается. К девушкам нужен другой подход.

"В ментальном плане обстановка в мужской и женской сборной сильно отличается. Если у парней все просто и можно кратко объяснить, то здесь нужно более подробно. В целом с молодежью нужно построже. Мы хотим, чтобы наши игроки зацепились в большом футболе, могли зарабатывать и помогать своим семьям, строить успешную карьеру. Все девочки как командные игроки на себя одеяло не тянут, у нас дружная команда. Атмосфера в команде хорошая", - сказал тренер.

Один из опытнейших игроков команды Светлана Бортникова, общаясь с журналистами, отметила, что в команде много молодых игроков. Она призналась, что они с другими футболистками, стараются подбадривать, где-то подсказывать им.

Помимо этого, она отметила, что членам сборной на этом выезде было непривычно из-за внимания к СМИ. Это первый международный матч женской сборной Казахстана по футболу, где были аккредитованы казахстанские журналисты. Традиционно в Казахстане больше освещается и популярен мужской футбол, тогда как члены женской сборной остаются в тени.

"Для нас это было очень неожиданно, очень непривычно. Все мы начинаемся теряться, когда видим камеры. Мы только привыкаем, учимся (общаться с прессой-прим.редакцией)", - сказала Светлана Бортникова, отвечая на вопрос корреспондента BaigeNews.kz.

О том, что члены сборной не ожидали того, что на матч будут приглашены казахстанские журналисты, сказал и главный тренер команды.

"Я первый раз увидел, что столько журналистов приехало. Был приятно удивлен, что интерес к женскому футболу появляется. Я думаю, что это все не зря", - сказал Мадияр Кембилов.

К слову, во всех странах СНГ преимущественно популярен мужской футбол. В Европе ситуация складывается иначе: Англия, Германия, Франция, Швеция и др. активно развивают женский футбол, и местные чемпионаты становятся коммерчески выгодными.

Поэтому неудивительно, что на матч сборной Казахстана и Армении пришло немного болельщиков. Были среди них и юные футболисты, которые активно поддерживали сборную Армении.

Армения- Казахстан 2:1

Играть на выезде, как и отмечал Мадияр Кембилов, оказалось сложнее. Футболистки сборной Казахстана выглядели вначале игры менее активными, чем сборная Армении. Далее игроки национальной сборной прибавили в скорости, но все равно не создавали много моментов у ворот, как те же соперницы.

Нужно отметить, что по ходу игры было много спорных моментов и решений, которые принимали судьи. В конце игры тренерский штаб сборной Казахстана не смог сдерживать эмоций по отношению к судейству, призывая рефери быть внимательными.

В итоге встреча завершилась со счетом 2:1. От сборной Армении на 13-й минуте открыла счет Анна Даллакян, во втором тайме преимущество удвоила Марал Артин, которая реализовала пенальти. От Казахстана единственный гол забила Камила Кульмагамбетова.

После матча главный тренер сборной не скрывал досады по поводу результата матча. Ведь в декабре 2023 года Казахстан уверенно обыграл Армению в домашнем матче со счетом 4:1. Тогда от национальной команды отличились Юлия Мясникова (дубль), Камила Кульмагамбетова и Аида Гайстенова.

Мадияр Кембилов подчеркнул, что команда не оправдала надежд и значительно уступала в единоборствах.

"Судья показал свой уровень квалификации, что она в нашу сторону нарушения не видит, а другой стороне непонятно. Не хочу сказать, что это преднамеренно. В этом матче, очевидно, свистки многое решают. Соглашусь, что неоднозначная игра получилась. Пусть это будет на совести судей", - сказал после матча Кембилов.

К слову, для женской сборной Армении эта вторая победу подряд и третья за последние 13 лет.

"Нужно менять менталитет"

Главный тренер женской сборной Мадияр Кембилов считает, что в чемпионате Казахстана недостаточно женских команд. Их увеличение могло бы способствовать развитию футбола в стране. Меры уже для этого принимаются, так, например, со следующего года по регламенту УЕФА у каждой мужской команды в чемпионате должна быть женская команда.

"В чемпионате у нас всего пять женских команд. Но со следующего года по регламенту должно быть 10 команд. Теперь все мужские клубы, которые играют в Премьер-лиге должны держать женскую команду. Я думаю, что на следующий год будет у нас 14 команд по регламенту. Это даст большой толчок развитию женского футбола", - сказал главный тренер.

На вопрос о том, сколько зарабатывают футболистки в Казахстане, он ответил так:

"В чемпионате Казахстана по-разному. Но намного меньше, чем мужчины. В сборной есть бонусы. Хорошие бонусы. Назвать сумму не могу. Но иногда двойные. Спасибо президенту федерации. Он девчат хорошо поддерживает".

Мадияр Кембилов подчеркивает, что нынешние руководители прилагают усилия для развития футбола в Казахстане. В целом же, по его мнению, в стране нужно менять отношение к женскому футболу и понимать, что он может быть таким же популярным, как и мужской.

"Хорошо, что федерация взялась за женский футбол. Всячески поддерживает. Я сам раньше думал: "Этот женский футбол…". Но побыв в команде, я загорелся идеями. Мне хочется с казахстанским клубом зайти в Лигу чемпионов, Лигу конференций, Лигу Европы. Это моя мечта. В сборной хочется подготовить боеспособную команду, чтобы они никого не боялась. Есть соперники выше уровня, мы понимаем это. Но менталитет нужно потихоньку менять, менять на менталитет победителя. Понимать, что в других сборных такие же игроки, как мы. Для этого нужно много работать", - говорит главный тренер.

Мадияр Кембилов вспоминает, как ездил с "БИИК-Шымкент" в Португалию против "Бенфики". Тогда его удивил полный стадион на матче.

"В Эстонии, Румынии женский футбол хорошо развит. С "БИИК-Шымкент" мы ездили в Португалию. Там было много болельщиков. Женский футбол в Португалии смотрят все, он коммерчески окупается. Перед входом продавались футболки, шарфы с эмблемой клуба. Я думаю, что у нас тоже так будет. Но для этого нужно поднять в целом уровень команд и сборной. Мы идем в перед. Я верю в это. Реклама нужна. От этого тоже зависит", - сказал Мадияр Кембилов.

Ответный матч сборная Казахстана проведет 4 июня в Алматы на Центральном стадионе.