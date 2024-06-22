Евро-2024: кто оформил первую нулевую ничью

Cборные Франции и Нидерландов сыграли первую нулевую ничью на Евро-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Лента.ру".

Матч состоялся в Лейпциге. Сборная Нидерландов забила один мяч во втором тайме, но судья отменил гол после просмотра видеоповтора из-за офсайда.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, сломавший нос в первой встрече, участия в игре не принимал. Команды по итогам двух туров группового этапа набрали по четыре очка. Франция занимает первое место в квартете D, Нидерланды — вторые.

В стартовых матчах Евро-2024 французы и голландцы одержали победы. Команда Дидье Дешама была сильнее Австрии 1:0. Нидерланды переиграли сборную Польши со счетом 2:1.

Чемпионат Европы-2024 по футболу проходит в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля.

Напомним, Германия досрочно вышла в 1/8 финала Евро-2024.