Евро-2024: фанаты Турции и Грузии устроили массовую драку
Сегодня, 12:34
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Сегодня, 12:34Сегодня, 12:34
42Фото: sports.kz
Массовая драка фанатов произошла на чемпионате Европы по футболу, который проходит в Германии, передаёт BaigeNews со ссылкой на Vesti.kz.
Инцидент случился в Дортмунде на трибунах стадиона прямо перед началом игры между фанатами сборных Турции и Грузии. Сотрудники правопорядка успели вмешаться и предотвратить более масштабное побоище.
Что касается самого матча, сборная Турции одержала победу со счетом 3:1. Команды играют в группе F, в рамках которой также Португалия обыграла Чехию.
К слову, Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.
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