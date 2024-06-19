  • 19 Июня, 12:45
  • BAIGENEWS

Евро-2024: фанаты Турции и Грузии устроили массовую драку

Сегодня, 12:34
АВТОР
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sports.kz Сегодня, 12:34
Сегодня, 12:34
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Фото: sports.kz

Массовая драка фанатов произошла на чемпионате Европы по футболу, который проходит в Германии, передаёт BaigeNews со ссылкой на Vesti.kz.

Инцидент случился в Дортмунде на трибунах стадиона прямо перед началом игры между фанатами сборных Турции и Грузии. Сотрудники правопорядка успели вмешаться и предотвратить более масштабное побоище.

Что касается самого матча, сборная Турции одержала победу со счетом 3:1. Команды играют в группе F, в рамках которой также Португалия обыграла Чехию.

К слову, Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии. 

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