Евро-2024: Англия заняла первое место в группе

Групповой турнир в группе С на Евро-2024 завершился двумя блеклами ничьими: ни Англия со Словенией, ни Дания с Сербией голов не забили, передает BaigeNews.kz сo cсылкой на BCC.

В результате Англия заняла первое место в группе. В 1/8 финала ей в воскресенье предстоит сыграть с третьей командой из групп D, E или F, то есть либо с Нидерландами, либо с кем-то из "украинской" или "грузинской" групп.

Второе место в группе заняла Дания, и ей в 1/8 финала выпал соперник: хозяйка турнира Германия.

Словения, сыграв три раза вничью и набрав три очка, также вышла в плей-офф — потому что третьи в двух других группах, Венгрия и Хорватия, закончили с худшими результатами, а в плей-офф, помимо двух лучших команд из каждой из шести групп, выходят и четыре сборные, занявшие третье место с наилучшими показателями.