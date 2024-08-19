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Евразийский технологический университет объявляет о 200 грантах для абитуриентов

Сегодня, 14:59
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kaztbu.edu.kz Сегодня, 14:59
Сегодня, 14:59
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Фото: kaztbu.edu.kz

Евразийский технологический университет сообщает о запуске программы предоставления 200 образовательных грантов для талантливых абитуриентов, продемонстрировавших высокие показатели в учебе, передаёт BaigeNews.

"Эта инициатива направлена на поддержку студентов, набравших не менее 100 баллов на основном Едином национальном тестировании (ЕНТ) по следующим связкам предметов: География и математика; География и английский язык; Информатика и математика; Всемирная история и основы права; Творческие экзамены в направлении мода и дизайн.

В рамках данной программы Евразийский технологический университет стремится поощрить лучших студентов и предоставить им возможность получить качественное образование в одном из ведущих вузов региона", - говорится в сообщении пресс-службы университета.

Помимо образовательных грантов университет также предоставляет скидки на обучение до 50% для абитуриентов, набравших от 70 баллов на основном ЕНТ.

За дополнительной информацией пресс-служба университета просит обращаться в приемную комиссию Евразийского технологического университета.

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