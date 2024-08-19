Евразийский технологический университет объявляет о 200 грантах для абитуриентов

Евразийский технологический университет сообщает о запуске программы предоставления 200 образовательных грантов для талантливых абитуриентов, продемонстрировавших высокие показатели в учебе, передаёт BaigeNews.

"Эта инициатива направлена на поддержку студентов, набравших не менее 100 баллов на основном Едином национальном тестировании (ЕНТ) по следующим связкам предметов: География и математика; География и английский язык; Информатика и математика; Всемирная история и основы права; Творческие экзамены в направлении мода и дизайн.

В рамках данной программы Евразийский технологический университет стремится поощрить лучших студентов и предоставить им возможность получить качественное образование в одном из ведущих вузов региона", - говорится в сообщении пресс-службы университета.