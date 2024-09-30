Евгений Жовтис покинул пост директора Казахстанского бюро по правам человека

В Казахстанском международном бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ) прошли выборы директор организации, передаёт BaigeNews.kz.

В информации, размещенной на официальном сайте бюро, сообщается, что 27 сентября 2024 года состоялось общее собрание КМБПЧ.

"Одним из вопросов повестки дня были выборы директора КМБПЧ, которые проходят каждые два года. Действующий руководитель и один из учредителей КМБПЧ Евгений Жовтис не стал выдвигать свою кандидатуру, мотивируя это тем, что в КМБПЧ необходима ротация и приход следующего поколения к руководству и что он хотел бы отойти от оперативного управления организацией, а сосредоточиться на ее стратегическом развитии и экспертной деятельности, заняв должность главного эксперта-консультанта КМБПЧ", - говорится в сообщении.