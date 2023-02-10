Евгений Кочетов назначен вице-министром информации и общественного развития РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Кочетов Евгений Дмитриевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Евгений Кочетов родился в 1988 году в Астане. Он окончил Казахский гуманитарный юридический университет и Московский государственный университет имени Ломоносова.

В период с 2009 по 2013 год работал на должностях консультанта и эксперта различных структурных подразделений центрального аппарата НДП "Нұр Отан".

В 2013-2014 годах - руководитель подразделения Девелопмента АО "Корпорация "Цесна".

В 2016-2017 годах - директор Службы центральных коммуникаций министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

В 2017-2018 годах - председатель правления АО "Казконтент".

В 2018-2019 годах работал заместителем директора Института стратегических инициатив партии "Нұр Отан".

В 2019-2020 годах - советник председателя правления НАО "Казахстанский институт общественного развития "Рухани Жаңғыру".

С января 2020 года и по настоящее время работал генеральным директором Корпоративного фонда "Медиа дамыту қоры".

Также он работал обозревателем общественно-политической газеты "Литер", делового издания "Капитал", интернет-журнала "Власть", информационно-аналитического портала "Информбюро".

Кроме того, Кочетов - автор ряда публикаций в ведущих республиканских и международных научных изданиях по вопросам денежно-кредитной, валютной политики и макроэкономики. Автор книги "Слова, которые изменили Казахстан".