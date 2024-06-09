Евгений Фролов стал чемпионом Азии по велоспорту на шоссе
Сегодня, 18:31
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Сегодня, 18:31Сегодня, 18:31
54Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе Евгений Федоров завоевал золотую медаль на чемпионате Азии в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Ему не было равных в индивидуальной гонке с раздельным стартом.
Второе место занял казахстанец Дмитрий Груздев.
Добавим, что у женщин в этом виде программы третьей стала Рината Султанова.
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