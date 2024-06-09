Евгений Фролов стал чемпионом Азии по велоспорту на шоссе

Представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе Евгений Федоров завоевал золотую медаль на чемпионате Азии в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Ему не было равных в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Второе место занял казахстанец Дмитрий Груздев.

Добавим, что у женщин в этом виде программы третьей стала Рината Султанова.