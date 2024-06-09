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Евгений Фролов стал чемпионом Азии по велоспорту на шоссе

Сегодня, 18:31
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olympic.kz Сегодня, 18:31
Сегодня, 18:31
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Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе Евгений Федоров завоевал золотую медаль на чемпионате Азии в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Ему не было равных в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Второе место занял казахстанец Дмитрий Груздев. 

Добавим, что у женщин в этом виде программы третьей стала Рината Султанова.

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