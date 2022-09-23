Евгений Федоров стал чемпионом мира по велоспорту на шоссе

Фото: Olympic.kz

Казахстанец Евгений Федоров завоевал золотую медаль чемпионата мира по велоспорту на шоссе в Вуллонгонге (Австралия), сообщает сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Он стал лучшим в групповой гонке (169.8 километра).

Вторым на финише был Матиас Вачек (Чехия). Сорен Вереншельд из Норвегии замкнул тройку лучших.

Евгений Федоров прокомментировал свою победу на чемпионате мира U23 по велоспорту на шоссе.

"Я очень старался. И понимал, что подъемы мне не совсем подходят. Я же не горняк. Но я знал, что если преодолеть подъемы, то на финише будут шансы на победу. Если пытаться несколько раз, то на последнем подъеме всегда будет шанс. Я очень счастлив. Рад за команду и себя",- озвучил Федоров UCI.

Добавим, что ЧМ проходит в Австралии. Федоров выиграл групповую гонку.

Последний раз Казахстан побеждал на этом турнире 10 лет назад. Тогда чемпионом стал Алексей Луценко.