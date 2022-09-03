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  • Эвакуированных из-за пожаров жителей размещают в сельских школах Костанайской области
instagram/@ayliekol_qostanai_media Сегодня, 22:41
91
Фото: instagram/@ayliekol_qostanai_media

Эвакуированных из-за пожаров жителей размещают в сельских школах Костанайской области

В Костанайской области более 500 жителей, эвакуированных из мест лесных пожаров, размещают в школах, общежитиях, спорткомплексе, а также в пришкольном интернате села Аулиеколь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ayliekol.qostanai.media.

Отдел образования организовывает дислокацию эвакуированных. Работают медработники, психологи, осуществляется подвоз людей, организовано горячее питание.

 
 
 
 
 
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Публикация от Ayliekol QostanaiMedia (@ayliekol_qostanai_media)

В райцентре частично нет электроснабжения, наблюдаются перебои с мобильной связью и Интернетом.

Напомним, лесной пожар начался днём 2 сентября. Тушение огня осложняется порывистым ветром и сильной жарой.

Проведена эвакуация жителей из близлежащих к пожару сел Озёрное, Калинина, Лесное, частично Аманкарагай.

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#эвакуация #Пожар
Сегодня, 22:41
91
Журналист

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