Эвакуированных из-за пожаров жителей размещают в сельских школах Костанайской области

Фото: instagram/@ayliekol_qostanai_media

В Костанайской области более 500 жителей, эвакуированных из мест лесных пожаров, размещают в школах, общежитиях, спорткомплексе, а также в пришкольном интернате села Аулиеколь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ayliekol.qostanai.media.



Отдел образования организовывает дислокацию эвакуированных. Работают медработники, психологи, осуществляется подвоз людей, организовано горячее питание.

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В райцентре частично нет электроснабжения, наблюдаются перебои с мобильной связью и Интернетом.



Напомним, лесной пожар начался днём 2 сентября. Тушение огня осложняется порывистым ветром и сильной жарой.



Проведена эвакуация жителей из близлежащих к пожару сел Озёрное, Калинина, Лесное, частично Аманкарагай.