Эвакуированные жители села Талдыколь вернулись домой
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В селе Талдыколь Бейбарысского сельского округа Махамбетского района миновала угроза затопления, паводковая ситуация стабилизировалась. В связи с этим, эвакуированные в областной центр жители вернулись в свои дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
Как ранее сообщалось, размытый водой один километр участка подъездной дороги в Талдыколь временно восстановлен, открыто движение транспорта.
По словам координатора Дулата Хамзина, ответственного за эвакуационные работы по Атырауской области, выделено три автобуса для возвращения жителей в село.
"В связи с возникновением чрезвычайной ситуации в Талдыколе, жители были эвакуированы в общежитие Атырауского университета имени Х.Досмухамедова, в колледж АПЕК. Помимо разместившихся у родственников, к настоящему времени 147 талдыкольцев вернулись из эвакопунктов в свои дома", - отметил спикер.
По словам заместителя акима Махамбетского района Армана Адильгалиева, несмотря на стабилизацию ситуации в селе Талдыколь, опасность еще существует.
"Уровень воды снижается. Тем не менее, по обеим сторонам подъездной дороги подступает разлившаяся вода. Поэтому, призываю жителей соблюдать меры безопасности, не допускать детей к воде, к возведенным для защиты от воды дамбам, другим водоемам", - сказал Адильгалиев.
В настоящее время в селе Талдыколь продолжается круглосуточное дежурство. К мерам безопасности мобилизованы сотрудники ДЧС, полиции, местных исполнительных органов, жители села.
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