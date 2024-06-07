Эвакуированные жители села Талдыколь вернулись домой

В селе Талдыколь Бейбарысского сельского округа Махамбетского района миновала угроза затопления, паводковая ситуация стабилизировалась. В связи с этим, эвакуированные в областной центр жители вернулись в свои дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Как ранее сообщалось, размытый водой один километр участка подъездной дороги в Талдыколь временно восстановлен, открыто движение транспорта.

По словам координатора Дулата Хамзина, ответственного за эвакуационные работы по Атырауской области, выделено три автобуса для возвращения жителей в село.

"В связи с возникновением чрезвычайной ситуации в Талдыколе, жители были эвакуированы в общежитие Атырауского университета имени Х.Досмухамедова, в колледж АПЕК. Помимо разместившихся у родственников, к настоящему времени 147 талдыкольцев вернулись из эвакопунктов в свои дома", - отметил спикер.

По словам заместителя акима Махамбетского района Армана Адильгалиева, несмотря на стабилизацию ситуации в селе Талдыколь, опасность еще существует.

"Уровень воды снижается. Тем не менее, по обеим сторонам подъездной дороги подступает разлившаяся вода. Поэтому, призываю жителей соблюдать меры безопасности, не допускать детей к воде, к возведенным для защиты от воды дамбам, другим водоемам", - сказал Адильгалиев.

В настоящее время в селе Талдыколь продолжается круглосуточное дежурство. К мерам безопасности мобилизованы сотрудники ДЧС, полиции, местных исполнительных органов, жители села.