Эвакуированные из-за пожаров костанайские школьники получили путевки в "Бобек"

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31 ученик младших классов из семей, пострадавших при пожаре в Костанайской области, получил путевки в Национальный образовательный и оздоровительный центр "Бобек", передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Мининистерство просвещения РК.

Как сообщили в ведомстсве, Дети уже прибыли в Алматы, где ребятам создали все условия для их обучения и оздоровительных процедур.

"Ранее в учебно-оздоровительный лагерь "Балдаурен", расположенный в Щучинске, прибыли дети, начиная с 5 класса. Теперь школьников 3-4 классов принимает "Бобек" Алматы, который ориентирован на учеников младших классов. Дети получают оздоровительные процедуры, посещают школу. Также там проводят мероприятия для их досуга", – сообщил заместитель председателя Комитета по охране прав детей Дулат Жекебаев.

Напомним, что ранее Министерство просвещения для помощи детям, эвакуированным во время пожаров в Костанайской области, и для их реабилитации организовало путевки в лагерь "Балдаурен" и центр "Бобек".

Природный пожар в Костанайской области начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.

Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.

В связи с напряжённой пожарной обстановкой в Аулиекольском районе Костанайской области и эвакуацией населения Ассамблея народа Казахстана объявила акцию помощи пострадавшему от пожаров населению, затем партия Amanat открыла пункты приёма гумпомощи для пострадавших жителей Костанайской области.

Жители Аулиекольского района Костанайской области до сих пор отходят от пожара, который охватил сразу несколько аулов.