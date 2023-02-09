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Эвакуированные из Турции казахстанцы рассказали, как пережили землетрясение
В Астану вернулся тот самый самолет, который отвез первый эшелон казахстанских спасателей. Авиалайнер из Турции прилетел не пустым. На его борту были пассажиры – граждане Казахстана и Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
В столицу Казахстана из Турции вернулись 16 наших соотечественников. Людей эвакуировали из города Газиантеп на самолете, который ранее доставил туда казахстанских спасателей. В воздушной гавани столицы пассажиров встречал представитель Министерства иностранных дел. Прибывшие в Астану граждане с ужасом вспоминают произошедшую трагедию.
"В 4 утра вот это произошло. Шум поднялся. Все выбежали на улицу и сидели до утра в машинах, до 10 утра. Землетрясение было ужасно. Невозможно было в дома заходить. Очень много-много пострадавших было, умерших. У моих знакомых умер племянник. Его детей дома разрушились", - рассказывает Райхан Набиева.
В числе эвакуированных казахстанцев были пять фармацевтов, которые отправились в Турцию, чтобы заключить бизнес-соглашение с местным инвестором. Но командировка не удалась. Не завершив переговоры, казахстанцы приняли решение вернуться домой.
Всего из Турции в Казахстан прилетело 18 человек. Двое из них – граждане Кыргызстана, которые прибыли в нашу страну, чтобы добраться до своей родины. Для них случившееся тоже стало ужасным шоком и совсем не сравнимо с теми землетрясениями, которые случаются в Бишкеке.
"Землетрясение у нас в стране длится 3-5 секунд. А там оно длилось полторы минуты. Представляете, 6,5 балла? Это очень страшно. Дом треснул, но не разрушился. У нас довольно-таки новое здание было, поэтому нам повезло. Мы встали у поручней и пережидали. Было страшно. Но чем дальше время длится… Эти полторы минуты длились как полчаса", - вспоминает гражданин Кыргызстана Жанат.
В разрушенном от землетрясения Газиантепе проживает около 3 миллионов человек. По словам людей, в городе царили хаос и паника. Тем, кто пострадал незначительно, помогать было просто некому. Все силы были направлены на спасение людей под завалами и тяжело раненных.
В Министерстве иностранных дел нам сообщили, что это первый и пока единственный самолет с эвакуированными гражданами Казахстана. Организовывать дополнительные рейсы МИД не планирует. Все те наши соотечественники, которые сейчас находятся в Турции, а это около 75 тысяч человек, должны самостоятельно купить авиабилеты, чтобы покинуть зону бедствия.
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