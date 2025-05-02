В чилийском регионе Магальянес объявлена эвакуация населения после сильного землетрясения у южного побережья страны. Об этом сообщает служба по борьбе со стихийными бедствиями, передаёт BaigeNews.kz.

Подземные толчки магнитудой 7,5 были зафиксированы примерно 40 минут назад в районе пролива Дрейка. Эпицентр находился в 218 километрах от населённого пункта Пуэрто-Уильямс на острове Наварино, входящем в архипелаг Огненная Земля. В этом районе проживает около 50 тысяч человек.

Гипоцентр землетрясения располагался на глубине 10 километров. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 7,4.

Власти не исключают угрозу цунами и предпринимают меры предосторожности. Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.