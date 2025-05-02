Эвакуацию объявили в Чили из-за мощного землетрясения
Власти не исключают угрозу цунами.
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В чилийском регионе Магальянес объявлена эвакуация населения после сильного землетрясения у южного побережья страны. Об этом сообщает служба по борьбе со стихийными бедствиями, передаёт BaigeNews.kz.
Подземные толчки магнитудой 7,5 были зафиксированы примерно 40 минут назад в районе пролива Дрейка. Эпицентр находился в 218 километрах от населённого пункта Пуэрто-Уильямс на острове Наварино, входящем в архипелаг Огненная Земля. В этом районе проживает около 50 тысяч человек.
Гипоцентр землетрясения располагался на глубине 10 километров. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 7,4.
Власти не исключают угрозу цунами и предпринимают меры предосторожности. Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.
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