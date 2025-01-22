В Жуалынском районе на закрытом участке дороги "Момышулы-Кошкарата" в снежном заносе застряли три трактора. Трактористы обратились за помощью к спасателям, передаёт BaigeNews.kz.

На помощь выехала команда спасателей МЧС на вездеходе "Трэкол". Сложные погодные условия вынудили спасателей двигаться пешком впереди машины, чтобы определить дорогу, скрытую под снегом. Несмотря на метель, они добрались до места вызова и эвакуировали шестерых человек из застрявших тракторов в село Кольтоган.

Тракторы отбуксировали гусеничным тягачом в ближайший населённый пункт.