Эвакуация в Талдыколе: что происходит к этому часу

По состоянию на 12:00 из села Талдыколь Атырауской области эвакуированы 80 человек. 26 из них, в том числе 13 детей, прошли регистрацию, 56 человек уехали своим ходом в город, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб региона по ЧС.

Отмечается, что в эвакуации задействовано девять лодок, два микроавтобуса и один вездеход.

В МЧС добавили, что все жители села Талдыколь оповещены о необходимости заблаговременно эвакуироваться.

"В эвакопункте населенного пункта зарегистрированы 26 человек, из них 13 детей. Также 8 человек эвакуированы в город Атырау. Ещё 18 человек самостоятельно ушли по родственникам. Угрозы жителями и инфраструктуре села Талдыколь не имеется. Группировка спасателей продолжает переправлять сельчан на лодках. Ситуация под контролем", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне резко повысился уровень воды в реке Жайык. Из-за усиления угрозы затопления в оперативном штабе приняли решение о полной заблаговременной эвакуации жителей села Талдыколь.

Эвакуированных жителей размещают в общежитии Атырауского университета имени Х.Досмухамедова.

"В селе есть пять объектов предпринимательства. Как известно, подъездную дорогу размыло водой. До этого уже переселили в безопасную зону ряд жителей села – беременных матерей, детей, пожилых людей. Теперь, в связи с размывом подъездной дороги, вынуждены эвакуировать в безопасные места и остальное население. Начиная с прошлой ночи местные жители уезжают в город, выехало уже свыше ста человек. Эвакуированных размещаем в общежитии Атырауского университета имени Х.Досмухамедова. Там созданы необходимые условия, включая трехразовое питание. Для нас самое главное - безопасность людей",- рассказал заместитель акима Махамбетского района Арман Адильгалиев.

В Махамбетском районе Атырауской области проживают 30 900 человек. В составе района – 9 сельских округов, включающих 21 населенный пункт. Из них 17 расположены вдоль реки Жайык. В Талдыколе насчитывается около 1200 жителей.