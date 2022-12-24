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pixabay.com Сегодня, 01:19
144
Сегодня, 01:19
144
Фото: pixabay.com

Эвакуатор с легковым авто сгорели в Жетысуской области

Эвакуатор Mercedes Bens sprinter с легковым автомобилем Hyundai сгорели на трассе в Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Возгорание произошло 23 декабря на горном перевале Архарлы в Кербулакском районе (144-й километр автодороги Алматы-Оскемен).

Огонь охватил эвакуатор, который перевозил автомашину. Предположительно, причиной пожара послужила техническая неисправность авто, сообщает пресс-служба ДП области. Жертв и пострадавших нет. 

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#Пожар #автомобиль
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:19
144
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