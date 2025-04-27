В Северном Казахстане продолжаются активные меры по предотвращению подтоплений, вызванных подъемом уровня воды в реке Есиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В регионе подготовлены эвакуационные пункты на случай ухудшения ситуации. Власти уверяют, что ситуация контролируется, при этом все силы мобилизованы для защиты от паводков.

В зонах риска — села Тепличное, Заречное, Ольшанка и Большая Малышка Кызылжарского района. Для защиты от возможных затоплений в этих населенных пунктах проводят укрепление защитных валов.

"На месте работают 1087 человек и 126 единиц техники, включая средства МЧС, департамента полиции и воинские части МЧС. За последние сутки подготовлено и уложено 4 000 мешков для защиты, а всего уже заготовлено 110 980 мешков", — сообщили в МЧС.

В селе Заречное активно откачивают воду — за сутки было откачано 1500 кубических метров, всего — 79 200 кубомметров воды. Также проводится мониторинг ситуации в селах Вагулино и Соколовка Кызылжарского района.

Напомним, ранее из селаТепличное спасателям пришлось заблаговременно эвакуировать жителей в Бесколь и Петропавловск. В селе Прибрежное для жителей организовали переправу на лодках. Пик паводка ожидается с 28 по 30 апреля.