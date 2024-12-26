Министерство культуры и информации РК продолжает подводить итоги 2024 года. В новом обзоре - ключевые моменты в информационной сфере, передаёт BaigeNews.kz.

Громким событием не только в медиапространстве Казахстане, но и всего центральноазиатского региона стало открытие офиса Euronews в Астане, команда которого будет информировать международную аудиторию о культуре, экономике и наследии Казахстана. Офис станет важной площадкой для диалога между культурами, а также для продвижения новых идей и креативных решений.

Ведется работа над созданием 20 проектов. В их числе шоу о культуре, искусстве и образе жизни – Modern Nomads, региональное шоу о бизнесе и экономике – East-West Connect и интервью с известными личностями региона – Voices from Central Asia.

Ключевым элементом сотрудничества станет реализация проекта Euronews Academy, который предполагает проведение обучающих тренингов и мастер-классов для повышения квалификации сотрудников отечественных СМИ.

В этом году в Казахстане принят Закон "О масс-медиа", который предусматривает: срок исковой давности в один год, срок рассмотрения запросов СМИ - 5 дней, грантовое финансирование, 60% государственного языка в СМИ. Помимо этого, в редакции утверждены Типовые правила аккредитации журналистов.

В 2024 году министерство продолжило системную работу по повышению уровня медиаграмотности населения и специалистов медиаотрасли.

Ежегодно журналисты и студенты медиаспециальностей проходят обучающие курсы в медицинской, экологической, религиозной, финансово-экономической, правовой, военной, межэтнической, аграрной, цифровой, нефтегазовой сферах.

Были подписаны 4 меморандума с ведущими вузами страны для подготовки отраслевых журналистов.

В сентябре в столице успешно прошло ежегодное мероприятие в сфере медиа и цифровых коммуникаций - Astana Media Week 2024. Особое внимание в этом году уделено правовой трансформации медиа, развитию многоплатформенных экосистем, региональной, спортивной и отраслевой журналистике, детскому контенту и роли ситуационных центров в управлении социальной напряжённостью.

Кроме того, в этом году состоялась казахстанская Национальная премия "ҮРКЕР", отмечающая достижения в журналистике. На соискание премии в 2024 году поступило свыше 400 заявок. В шорт-лист вошли 52 номинанта.