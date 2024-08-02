ЭЦП будут выдавать по-новому в Казахстане

Председатель Комитета по информационной безопасности Руслан Абдикаликов в СЦК объяснил, почему в Казахстане хотят запретить выдавать ЭЦП на флешке, передает BaigeNews.kz.

"Мы хотим рассмотреть вопрос по отказу в выпуске ЭЦП на файловых носителях. Сейчас активно развивается биометрическая идентификация, то есть это облачное ЭЦП, также очень надежным является токены, неотчуждаемые носители, из которых невозможно извлечь ЭЦП", - сообщил Руслан Абдикаликов.

Он объяснил суть планируемого шага.