"Этой проблемы на сегодняшний день не существует" - Касымбек о дефиците воды в столице
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Аким Женис Касымбек рассказал, как решаются в городе вопросы обеспечения жителей водой и теплом, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"В прошлом году была проблема с питьевой водой. Этой проблемы на сегодняшний день не существует. Был дефицит 25 тыс. куб. м в сутки, а сегодня благодаря завершению тех проектов, которые были начаты 3-4 года назад, мы имеем профицит по питьевой воде 95 тыс. куб метров в сутки. Это профицит на ближайшие 4-5 лет, с учетом даже существующих темпов роста города и населения. Плюс, мы не стоим на этом и начинаем строительство новых водоводов. Также проектируем новые объекты инфраструктуры увеличение доступности воды", - заявил Женис Касымбек.
Такая же работа, по его словам, ведется в части теплоснабжения.
"Два года назад был дефицит тепла порядка 500 гигакалорий в самое холодное время – зимнее. Многие паркинги не отапливались или отапливались с заниженной температурой. Сейчас таких проблем нет, профицит более 800 гигакалорий тепла. Это достаточно большой профицит тепла при нынешних темпах строительства. Это хватит на ближайшие 2-3 года. Мы продолжаем строительство инфраструктуры. В этом году 250-350 гигакалорий дадим уже после завершения проекта по Туран. Тоже самое по электричеству и газу. Мы сегодня подвели основные базовые магистрали к Чубарам, Уркеру. Много было жалоб от жителей этих микрорайонов, что мы их не подключаем дальше. Но это все деньги. Сейчас правительство поддерживает", - резюмировал аким Астаны.
Самое читаемое
- Держали в секс-рабстве и накачивали наркотиками: расследование громкого дела прокомментировали в МВД
- Материал возвращён без исполнения - Военный суд о деле сына депутата Турлыханова
- Павел Дуров выделил гранты для сельских школьников в Казахстане
- Почему осуждённый сын депутата Турлыханова гулял ночью в Алматы, ответили в КУИС
- Центрально-Азиатский хаб Euronews откроют в Астане