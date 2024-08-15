"Этой проблемы на сегодняшний день не существует" - Касымбек о дефиците воды в столице

Аким Женис Касымбек рассказал, как решаются в городе вопросы обеспечения жителей водой и теплом, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"В прошлом году была проблема с питьевой водой. Этой проблемы на сегодняшний день не существует. Был дефицит 25 тыс. куб. м в сутки, а сегодня благодаря завершению тех проектов, которые были начаты 3-4 года назад, мы имеем профицит по питьевой воде 95 тыс. куб метров в сутки. Это профицит на ближайшие 4-5 лет, с учетом даже существующих темпов роста города и населения. Плюс, мы не стоим на этом и начинаем строительство новых водоводов. Также проектируем новые объекты инфраструктуры увеличение доступности воды", - заявил Женис Касымбек.

Такая же работа, по его словам, ведется в части теплоснабжения.