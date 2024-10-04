"Этот процесс дисциплинировал меня" - Айжан Кульбаева о жизни после суда над Бишимбаевым

Судья Айжан Кульбаева рассказала, какие изменения произошли в её жизни после суда над экс-министром Куандыком Бишимбаевым, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны отметила, что данный процесс позволил ей провести работу над собой.

"Процесс ещё больше дисциплинировал меня. Показал недостатки, которые у меня были, и над которыми я планирую работать и работать. Как человек я задумалась о многих вещах", - сказала Кульбаева.

Судья отметила, что в её работе ничего не изменилось. Единственное - она получила высокую награду.

"По профессиональной линии, в принципе, то же самое, те же дела, те же процессы. Но на День судей, 24 июня, Союз судей наградил меня в этом году почётным знаком "Үш би", - сообщила Айжан Кульбаева.

Она также ответила на вопрос журналистов о том, каким должен быть настоящий судья.