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  • "Это заключительное заседание" - Смаилов подвёл итоги работы правительства
Telegram-канал UKIMET Сегодня, 12:09
76
Сегодня, 12:09
76
Фото: Telegram-канал UKIMET

"Это заключительное заседание" - Смаилов подвёл итоги работы правительства

Глава кабмина поздравил коллег с наступающим Новым годом.

На заседании правительства подвели итоги работы, передаёт BaigeNews.kz.

"Находящиеся в правительстве плановые законопроекты мы рассмотрели. Теперь необходимо в течение трёх дней внести их в Парламент.  В целом предлагаю план законопроектных работ на 2022 год признать исполненным. Хотел бы отметить, что в текущем году проведена работа по реализации инициатив, заложенных в рамках конституционной реформы, предвыборной программы президента. И в наступающем году предстоит продолжить проведение реформ. Министерству юстиции необходимо в течение года осуществлять мониторинг законодательных поручений главы государства, премьер-министра и администрации президента. И в установленном порядке обеспечить их включение в разрабатываемые законопроекты в 2023 году. Эта работа должна вестись государственными органами на постоянной основе", - сказал премьер-министр Алихан Смаилов.

Он предложил одобрить план законопроектных работ правительства на 2023 год.

"В него входят 24 законопроекта. Из них особую важность имеют разрабатываемые Водный кодекс, проекты законов "О противодействия торговле людьми", "О защите прав потребителей" и "Об аквакультуре". Персональную ответственность за качество, своевременность разработки и представление законопроектов несут первые руководители государственных органов. Общая координация и контроль за исполнением Плана за министерством юстиции", - поручил глава кабмина. 

Он обратился ко всем присутствующим на заседании. 

"Это заключительное заседание правительства в текущем году. Хочу отметить, что завершающийся год для нашей страны в целом выдался непростым – начиная от трагических "январских событий" до ряда вызовов мирового значения. Однако несмотря на все трудности, благодаря сплоченности и единству наших граждан, мы сохранили мир и спокойствие в Казахстане. Вновь избранный казахстанцами президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил перед правительством ряд задач, которые должны быть эффективно реализованы в 2023 году и последующие годы в течение семи лет.
Правительство примет все меры для внедрения политических и социальных реформ нашего президента. Следующий год тоже будет непростым. Но мы должны добиться достижения своих целей. У нас есть чёткое видение всех путей решения. Желаю всем вам в новом году плодотворной работы, крепкого здоровья, жизненной энергии, успехов и благополучия! С наступающим новым 2023 годом!" - заключил Алихан Смаилов.

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#правительство #Смаилов
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 12:09
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