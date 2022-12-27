"Это заключительное заседание" - Смаилов подвёл итоги работы правительства

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Глава кабмина поздравил коллег с наступающим Новым годом.

На заседании правительства подвели итоги работы, передаёт BaigeNews.kz.

"Находящиеся в правительстве плановые законопроекты мы рассмотрели. Теперь необходимо в течение трёх дней внести их в Парламент. В целом предлагаю план законопроектных работ на 2022 год признать исполненным. Хотел бы отметить, что в текущем году проведена работа по реализации инициатив, заложенных в рамках конституционной реформы, предвыборной программы президента. И в наступающем году предстоит продолжить проведение реформ. Министерству юстиции необходимо в течение года осуществлять мониторинг законодательных поручений главы государства, премьер-министра и администрации президента. И в установленном порядке обеспечить их включение в разрабатываемые законопроекты в 2023 году. Эта работа должна вестись государственными органами на постоянной основе", - сказал премьер-министр Алихан Смаилов.

Он предложил одобрить план законопроектных работ правительства на 2023 год.

"В него входят 24 законопроекта. Из них особую важность имеют разрабатываемые Водный кодекс, проекты законов "О противодействия торговле людьми", "О защите прав потребителей" и "Об аквакультуре". Персональную ответственность за качество, своевременность разработки и представление законопроектов несут первые руководители государственных органов. Общая координация и контроль за исполнением Плана за министерством юстиции", - поручил глава кабмина.

Он обратился ко всем присутствующим на заседании.