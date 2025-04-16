"Это временное явление" – Нацбанк разъяснил снижение доходности пенсионных накоплений
Объективный анализ размера инвестиционного дохода целесообразно делать за период не менее одного года.
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В первом квартале 2025 года вкладчики ЕНПФ столкнулись с отрицательным инвестиционным доходом. Директор департамента монетарных операций НБРК Нуржан Турсунханов пояснил причины данной тенденции, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"Данное снижение не должно вызывать обеспокоенности, поскольку оно носит временный характер и произошло из-за переоценки пенсионных активов. В частности, одной из причин отрицательной доходности стало снижение рыночной стоимости государственных ценных бумаг с увеличением их доходности на фоне роста инфляции и инфляционных ожиданий, а также повышенного предложения данных ценных бумаг со стороны Министерства финансов", - сказал Турсунханов.
Он добавил, что на инфляционную доходность также повлияла волатильность курса тенге к доллару США, который на начало текущего года составил 525 тенге 11 тиын за 1 доллар, а в марте текущего года составил 504 тенге 44 тиын за 1 доллар.
"Здесь важно пояснить, что при укреплении курса тенге стоимость валютных активов в пересчете на тенге временно снижается. В отчетах это отражается как убыток в тенговом выражении. Полученный с начала года отрицательный инвестиционный доход является начисленным, а не фактическим. То есть убытки связаны с временными колебаниями стоимости активов. По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке стоимость этих активов будет восстанавливаться", - отметил директор департамента.
Так, например, по предварительным данным, только за первую неделю апреля в результате волатильности курса тенге и изменений на внешних рынках размер инвестиционного дохода составил порядка 400 миллиардов тенге, что значительно компенсировало отрицательный инвестиционный доход за весь период январь-март текущего года.
По словам Турсунханова, пенсионные активы во всем мире характеризуются длинным инвестиционным коридором. В среднем общий жизненный цикл пенсионных накоплений составляет не менее 40 лет. В этой связи доходность за отдельные краткосрочные периоды времени не является показателем эффективности управления пенсионными активами, поскольку доходы в виде вознаграждения по финансовым инструментам и другим операциям начислены за короткий промежуток времени, не всегда покрывает колебания стоимости ценовых бумаг и курса валют за данный период. Поэтому объективный анализ размера инвестиционного дохода целесообразно сделать за период не менее одного года.
Ранее мы сообщали, что пенсионные активы ЕНПФ превысили 22 трлн тенге.
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