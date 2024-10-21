Через Бухтарминское водохранилище открыли самый крупный в Казахстане мост

Самый длинный мост в Казахстане открыли по поручению Главы государства. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие в открытии самого протяженного моста в стране через Бухтарминское водохранилище в Восточно-Казахстанской области. Проект направлен на решение многолетней проблемы транспортной связности, мост соединяет шесть районов: Курчумский, Үлкен Нарын, Маркакольский, Катон-Карагайский, Тарбагатайский и Зайсанский, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Министр транспорта Марат Карабаев доложил руководителю Правительства о завершении строительства двухполосного автомобильного моста длиной 1316 метров. Сооружение сможет пропускать до 80 тыс. автомобилей в сутки, к переправе подведено 18 км новых дорог. Проект был реализован с применением передовых инженерных технологий и соблюдением всех стандартов качества.

На встрече с жителями области Премьер-министр отметил, что реализация проекта обеспечит круглогодичное безопасное движение транспортных средств, придаст импульс социально-экономическому развитию Восточного Казахстана и окажет положительное влияние на развитие транспортно-логистической отрасли страны.

"Новый мост построен по поручению Главы государства в целях повышения комфорта и безопасности жителей. Вы знаете, что в регионе на протяжении 50 лет граждане передвигались то на пароме летом, то прямо по льду в зимнее время. Создание сооружения местные жители ждали очень давно", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Восточный Казахстан — это стратегический регион, через который проходят важные транспортные коридоры. Мост через Бухтарминское водохранилище улучшит логистические маршруты, обеспечит бесперебойные связи с приграничными странами.

В свою очередь, жители региона, ставшие свидетелями открытия моста, прокомментировали, что мост значительно улучшит транспортную связь между населенными пунктами по обе стороны водохранилища, что обеспечит мобильность граждан, ускорит движение товаров, повысит доступ к услугам, а также позволит раскрыть туристический потенциал области.

"В 2019 году жители этого региона написали обращение президенту страны. Касым-Жомарт Кемелевич обратил внимание на просьбы людей, были выделены средства на строительство моста. На проекте работали только граждане нашей страны. Ни одного привлеченного из-за рубежа специалиста. Сколько людей нашли работу! Строительство велось в любую погоду – и в зимнюю стужу, и в летнюю жару", – сказал почетный гражданин Курчумского района Бакытхан Олмесеков. "Открытие моста стало ярким событием. Это важный инфраструктурный проект и, конечно, исторический объект для жителей всей страны. Он состоялся благодаря инициативе Президента. Расстояние, которое удавалось преодолевать часами, сейчас проехали за несколько минут. Зимняя переправа была очень тяжелая. Конечно, благодарим наших строителей, инженеров, проектировщиков – всех тех, кто принимал активное участие", — сказала председатель маслихата района Алтай Лариса Гречушникова.

Руководитель Правительства отметил, что особое внимание в ходе реализации крупных проектов уделяется привлечению отечественных специалистов и компаний-подрядчиков.