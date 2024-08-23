"Это вам не Лондон": Жители Астаны тонут в собственных квартирах после каждого дождя

В очередном выпуске программы "Это вам не Лондон" доказываем, что вода может быть смертельно опасной. Она множит плесень, разрушает стены и приводит к замыканию электрических сетей. А еще без остановки льется на головы людей, несмотря на то, что те находятся внутри своих квартир. Жители дома по адресу Арнасай, 111 с нетерпением ждут зимы. Дожди тогда прекратятся, а крыша, что находится в катастрофическом состоянии, перестанет протекать. Съемочная группа BaigeNews.kz в прямом смысле погрузилась в проблему, промочила ноги и готова рассказать, почему простым ремонтом кровли здание уже не спасти.