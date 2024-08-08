  • 8 Августа, 16:38
  • BAIGENEWS

"Это вам не Лондон": Жильцы аварийной многоэтажки в Астане срочно нуждаются в расселении

Сегодня, 16:30
АВТОР
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Марк Брюшко. Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30
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Фото: Марк Брюшко.

В новом выпуске проекта "Это вам не Лондон" рассказываем, как жильцы последней ветхой многоэтажки на улице Кенесары в столице, готовятся к переселению. Точной даты, когда люди получат новые квартиры, нет. Однако им обещали, что это произойдет до начала отопительного сезона. Съемочная группа Baigenews.kz проверила каждый квадратный метр и удостоверилась в том, что дом необходимо сносить. Подробности в видео. 

Новый проект "Это вам не Лондон" покажет самые коммунально запущенные дома и объекты столицы. Такое точно нельзя пропустить! Таким квартирам место, разве что, на экранах кинотеатров, в очередном хорроре. Время здесь словно замерло, а о людях забыли. Старый жилой фонд в Астане разрушается, но знают ли об этом власти? Эти дома соседствуют с элитными новостройками, стоимость квадратного метра в которых превышает полмиллиона тенге.

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