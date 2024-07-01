Это вам не Лондон: Застройщик ответил на претензии жильцов по качеству жилья в Астане
Сегодня, 19:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:20Сегодня, 19:20
72Фото: Асылхан Жуланов
Ситуация вокруг коммунальных проблем элитного ЖК London в Астане получила свое продолжение. Застройщик дал развернутый ответ на жалобы жильцов. В чем же все-таки причина протекания кровли и замыкания проводки? Действительно ли дело в некачественных материалах или же виной всему халатность людей? И, какой совет дал президент Ассоциации застройщиков Казахстана тем, кто покупает квартиру? Подробности смотрите в специальном репортаже BaigeNews.kz.
Самое читаемое
- Я не делю людей по национальностям: Димаш Кудайберген выступил на бизнес-форуме в Алматы
- Жалгас Жумагулов завоевал титул в США
- На 100% повысится оклад у 3300 казахстанцев
- В Кыргызстане найдены тела ещё двух погибших детей из Казахстана
- Семилетняя девочка самостоятельно доплыла до берега с унесённой в море лодки