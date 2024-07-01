  • 1 Июля, 19:41
  • BAIGENEWS

Это вам не Лондон: Застройщик ответил на претензии жильцов по качеству жилья в Астане

Сегодня, 19:20
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Асылхан Жуланов Сегодня, 19:20
Сегодня, 19:20
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Фото: Асылхан Жуланов

Ситуация вокруг коммунальных проблем элитного ЖК London в Астане получила свое продолжение. Застройщик дал развернутый ответ на жалобы жильцов. В чем же все-таки причина протекания кровли и замыкания проводки? Действительно ли дело в некачественных материалах или же виной всему халатность людей? И, какой совет дал президент Ассоциации застройщиков Казахстана тем, кто покупает квартиру? Подробности смотрите в специальном репортаже BaigeNews.kz

 

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