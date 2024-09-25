"Это вам не Лондон": Нечистоты из "Пентагона" стекают прямиком в степь в Астане
Сегодня, 18:23
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Сегодня, 18:23Сегодня, 18:23
176Фото: Марк Брюшко.
Знаменитый "Пентагон" в Астане ждет незавидная участь. Пятиэтажный дом в районе Лесозавода идет под снос. Местные жители до последнего старались сохранить здание в надлежащем виде, однако их усилий оказалось недостаточно. В очередном выпуске программы "Это вам не Лондон" рассказываем о том, с какими надеждами люди готовятся к переезду? Почему в доме до сих пор не было канализации? И какого размера крысы могут выбираться из унитазов в столице? Многоэтажка по адресу Акбидай, 14 в очередном выпуске на BaigeNews.kz.
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