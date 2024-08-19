"Это вам не Лондон": Аварийное жильё за 60 тысяч тенге в месяц на окраине Астаны

Героям нового выпуска программы "Это вам не Лондон" не так давно сделали детскую площадку. А могли бы предложить ремонт. Ведь никакие качели не спасут от происходящего в их квартирах. Пятиэтажный дом бывшее общежитие по адресу Досмухамедулы, 10 после проведенной экспертизы признан аварийным. Но сносить его планируют только через три года. Видимо никого не смутили трещины в стенах, покосившиеся стены и расплодившиеся насекомые. Съемочная группа Baigenews.kz сняла происходящее внутри здания и в подробностях все покажет.