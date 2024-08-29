"Это убьёт АПК" – казахстанские фермеры о планах ввода экспортной пошлины

Минфин Казахстана предлагает ввести экспортные таможенные пошлины на разные виды товаров. В списке больше 200 наименований, которые будут облагать ставками при отправке за рубеж. С помощью такой меры в ведомстве надеются пополнить госказну. Однако предприниматели из разных отраслей в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz заявили, что такая инициатива может не только негативно отразиться на внутреннем рынке, но и существенно ударит по экспорту.

Фермер из Алматинской области Нурлан Нурбеков вот уже несколько лет занимается выращиванием репчатого лука. Прошлый год, по его словам, выдался неурожайным, из-за чего фермеры до сих пор не могут оправиться от убытков. А недавно предприниматели узнали о проекте постановления правительства, в котором говорится о намерении правительства ввести вывозные таможенные пошлины на экспорт сразу более 240 наименований.

"Этот проект постановления, по нашему мнению, сразу ударит по малому и среднему бизнесу. Мы экспортом не занимаемся, этим занимаются перекупщики и посредники, которые в основном закупают наш лук, после чего перепродают в соседние государства, как Афганистан, Пакистан и Россия. Мы сейчас с поля не можем продать лук, себестоимость которого в этом году от 43 тенге до 60 тенге, так как урожайность упала в два раза. А в прошлом году мы его просто выкидывали, не то, что экспортировать, внутри страны не могли продать. Получается, данное постановление выгодно будет посредникам, перекупщикам и государству, а не простым фермерам, которые занимаются выращиванием продукции. Постановление просто убьёт этот бизнес, да весь агропромышленный комплекс в целом", – уверен Нурлан Нурбеков.

Такого же мнения придерживаются и в Национальной ассоциации экспортёров KazGrain. По словам заместителя председателя организации Алибека Атай, инициатива может существенно ударить по сельхозтоваропроизводителям. Кроме того, отразится на ценах, поскольку таможенные пошлины бизнесмены будут закладывать в себестоимость продукции.

"Если введут таможенную пошлину в размере 50 долларов, а это чуть больше 20 тысяч тенге, то себестоимость вообще будет очень высокая, но при этом маржинальности не будет никакой. И на этом фоне, получается, что Китай также вводит квотирование. Если раньше каждый трейдер мог покупать со стороны Китая, то теперь это будет только в рамках квоты, а какая будет квота, мы не знаем. Соответственно, это повлияет на цену пшеницы, естественно, она упадет. Останется у нас только рынок Средней Азии, и он будет диктовать уже нам цены. У них остатки урожая с прошлого года очень большие, плюс новый урожай, мы рынки потеряем Средней Азии и Афганистана", – считает Алибек Атай.

Кроме того, вот уже несколько лет казахстанские фермеры вынуждены конкурировать за рынки сбыта пшеницы с Россией. У соседей последние годы выдались особенно урожайными. А в нашей стране, говорит эксперт, аграрии собирают почти в десять раз меньше зерновых.

"Для сравнения, мы собираем 15, на бумаге 20 миллионов пшеницы, то есть зерновых, туда входит и кукуруза, и ячмень и т.д. Россия же собирает около 150 миллионов зерновых. И у них логистические цепочки все закрыты. Они пойдут на наши рынки, а если у нас введут пошлину в размере 50 долларов за тонну, то, соответственно, рынки наши все займут, потому что на сегодняшний день сдерживающим фактором является только транзит, который равняется 50 долларам. Это я говорю касательно сельхозпроизводителей, потому что рыночная цена не поднимется на 50 долларов, она, наоборот, ляжет в минус товара. Потому что, условно, сейчас пшеница стоит 80 тысяч тенге, отнимайте 50 долларов, это минус примерно 20 тысяч тенге. То есть 60 тысяч тенге будет стоить пшеница при себестоимости в 50 тысяч. То есть сельхозники будут работать в ноль, кто будет работать при таких условиях?" – недоумевает представитель ассоциации экспортёров.

С помощью введения вывозных таможенных пошлин власти смогут пополнить бюджет, но ударят по экспорту, уверен Алибек Атай.

Глава мясного союза "Ет одағы" Максут Бактыбаев уже направил письмо в Минфин, в котором подробно обосновал отсутствие необходимости введения такой инициативы. По его словам, нигде в мире не действуют экспортные пошлины на мясо или скот. Более того, животноводам не удаётся покрыть потребности даже внутри страны. Он напоминает, что такой инструмент государство может использовать для защиты внутреннего рынка, контроля инфляции или для обеспечения продовольственной безопасности.

"В настоящее время ни в какой стране мира не действует экспортная пошлина на мясо или скот в связи со значительным снижением объёмов потребления и мировой торговли мясом, а значит и увеличением конкуренции и снижением закупочных цен на мясо. В Казахстане отсутствуют предпосылки для введения экспортных пошлин на продукцию отрасли мясного животноводства ввиду отсутствия дефицита на внутреннем рынке и низких ценах. Более того, с целью регулирования обеспеченности внутреннего рынка уже действует механизм экспортных квот на живой скот", – отмечает Максут Бактыбаев.

Казахстанское мясо, в целом, продолжает он, имеет низкий экспортный потенциал. Причина в общем снижении объёмов импорта и экспорта этого вида продукции в мире. Кроме того, наблюдается снижение закупочных цен стран-импортёров.

"Обязательным условием для введения экспортной пошлины на какой-либо вид продукции является сохранение рентабельности экспорта, сохранение темпов роста отрасли. У нас применяются меры государственного стимулирования. Это субсидирование транспортных затрат, предоставление гарантий и другие меры. Поэтому мера по введению экспортных пошлин вступает в противоречие с вышеуказанными инструментами", - подчёркивает Максут Бактыбаев.

По мнению председателя мясного союза, такая инициатива абсолютно нецелесообразна и преждевременна, поскольку экспорт мяса не превышает и 5% от общего объёма производства.

"Можно обсуждать введение экспортных пошлин в целях пополнения бюджета тогда и только тогда, когда положительное сальдо экспорта сохраняется на протяжении хотя бы 3-5 лет, и объёмы экспорта являются значительными. Это не менее 50% от общих объёмов производства в стране. Учитывая экспортную ориентированность отрасли мясного животноводства, нужно довести объёмы экспорта мяса и скота до хотя бы 250 тысяч тонн ежегодно", – отмечает он.

Только после этого можно отменять стимулирующие меры на внутреннем рынке и ввести экспортные пошлины с гибким размером. Ставка, отмечает Максут Бактыбаев, может зависеть от конкурентоспособности продукции и мировой конъюнктуры.

В проекте же письма Минфина, который получили предприниматели, говорится, что мера необходима для изыскания дополнительных источников пополнения доходной части бюджета.

"На текущий момент 91 код ТН ВЭД, относящихся к сырью, не облагаются экспортной таможенной пошлиной, по которым объём экспорта составил 68 миллионов тонн на 30,1 миллиарда долларов. В основном это топливо, руда, песок, соль, злаки и чёрные металлы. Предлагается рассмотреть установление фиксированных ставок вывозных таможенных пошлин в отношении каждого вида вывозимого сырья. К примеру, при применении ставки 50 долларов за тонну дополнительно за год поступит 1,6 триллиона тенге", – приводят расчёты в проекте письма представители профильного ведомства.

Мы обратились за комментарием в министерство финансов, однако нас направили в комитет государственных доходов, где нам пояснили, что инициатива только обсуждается.

"В настоящее время данный вопрос прорабатывается со всеми заинтересованными госорганами. После выработки окончательной позиции соответствующий проект нормативно-правового акта будет размещён для обсуждения на портале "Открытые НПА", – сообщили в КГД.

И добавили, что уже создана рабочая комиссия. Между тем, в приложении к проекту письма приводится список наименований товаров, которые планируют облагать экспортными пошлинами. Размер ставок от 5 до 50 долларов за тонну, а на некоторые – от 100 до 200 евро за тонну.