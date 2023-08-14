Это стоит знать: пошаговая инструкция, как зарегистрировать ОСИ онлайн

Создание объединения собственников имущества — это всегда сложный, но с точки зрения практичности, — перспективный проект. С недавних пор ОСИ можно зарегистрировать онлайн. И если раньше для этого нужно было пройти долгий и зачастую, нелёгкий путь — встретиться с жильцами, договориться о подаче документов в органы юстиции, написать заявление и определиться, кто возглавит компанию, то теперь достаточно скачать бесплатное приложение "Управдом", зарегистрироваться в нём и подать онлайн-заявку. Как создать ОСИ с нуля, зарегистрировать организацию и выбрать своего управдома редакция BaigeNews.kz расскажет в проекте "Это стоит знать".

Раньше домами зачастую управляли сервисные компании и КСК. Но у казахстанцев кооперативы собственников квартир стали больше ассоциироваться с коммунальными проблемами, мокрыми подвалами, напрасной тратой денег и безрезультативными жалобами. И ОСИ для квартировладельцев должны были стать решением этих проблем, ведь своему совету дома жители готовы доверять. И как показывает практика, в большинстве случаев это именно так.

В правительстве максимально упростили процедуру регистрации ОСИ, позволив создавать объединения через приложение "Управдом". Это цифровая экоситема для жителей и самого ОСИ. Пройти все этапы и зарегистрировать в нём свою организацию не составляет труда.

Начнём с того, что первичную регистрацию ОСИ может провести любой собственник жилья или коммерческого помещения дома.

Первым делом необходимо зайти в раздел "Профиль". Выбрать авторизацию либо зарегистрироваться, если ещё нет учётной записи в приложении. Чтобы зарегистрироваться в "Управдоме", нужно ввести номер своего мобильного телефона, набрать высланный смс-код для подтверждения номера и создать пароль.

Приложение запросит фамилию, имя и отчество, а также ИИН, город, район, улицу, дом и квартиру, где проживает человек. В системе уже есть эта информация, так как она интегрирована с госбазами, но данные нужно подтвердить. Далее переходим к самому процессу регистрации ОСИ.

Обязательно нужно указать — кем является регистрируемый пользователь — собственником или арендатором квартиры. Сразу уточним, что зарегистрировать объединение собственников квартир может только сам владелец. При этом, если у инициатора несколько квартир в разных домах или даже городах, и он уже создавал ОСИ в одном из них, — это не станет препятствием для новой регистрации. Как и необязательно указывать необычное название ОСИ. Часто просто называют по адресу дома, чтобы индивидуализировать организацию.

После этого на главной странице пользователю нужно выбрать функцию "Перейти в ОСИ". Там появляется типовой устав, с которым нужно ознакомиться и подписать.

Далее жильцы выбирают председателя объединения. Это один из обязательных пунктов регистрации онлайн. Дату выборов можно подобрать в специальном окне в календаре для голосования. После её подтверждения происходит сбор инициативной группы. Без неё создать ОСИ будет невозможно, так как в соответствии с подпунктами 3) и 5) пункта 2 статьи 42-1 Закона "О жилищных отношениях" создать ОСИ можно только коллективным решением не менее 10 процентов собственников.

Все кандидаты на председателя, совета дома и ревизоров определяются на данном этапе. Председателем ОСИ может стать как сам его создатель, так и любой другой владелец жилья. Можно также претендовать на должность ревизора и членство в совете дома.

Отметим, что голосование открывается только после образования инициативной группы дома. В её состав должны входить не менее 10 процентов от общего числа квартировладельцев. А вот для создания самого ОСИ необходимо заручиться поддержкой и принципиальным согласием 51-ого процента собственников квартир и нежилых помещений здания.

Здесь стоит уточнить, что право участия в собраниях и, соответственно, право голоса имеет только собственник квартиры или нежилого помещения. У арендаторов такого права нет, если только они не являются арендаторами жилья из госжилфонда, если такое право делегирует ему арендодатель в договоре найма жилища.

Как проходит этот процесс. Чтобы голосование считалось успешным, в нём обязан участвовать хотя бы 51 процент квартировладельцев дома. Когда все отдали голос за своего кандидата, приложение уведомляет собственников об окончании процедуры. Если говорить о цифрах, то теоретически положительное решение могут принять 26 процентов от общего числа всех собственников.

Победитель получает инструкцию о формировании протокола и онлайн регистрации в Минюсте. При этом оплачивать госпошлину за регистрацию нужно также, как это делается при подаче документов в органы юстиции офлайн.

Кандидату в председатели, кстати, стоит учесть, что несмотря на кажущуюся простоту, система ЖКХ довольно сложная: и ему нужно будет уметь искать и договариваться с подрядчиками, если ОСИ будет заниматься делами самостоятельно, или нанимать сервисную компанию, сотрудничать с жильцами и отчитываться перед ними, куда уходят деньги.

Само собой, это будет вызывать какие-то трудности, но это не делает ОСИ менее привлекательной организацией, если речь идёт о качественном обслуживании своего дома.