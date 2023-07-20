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Это стоит знать: Как в Казахстане открыть ИП и стать индивидуальным предпринимателем
Часто мы мечтаем о собственном бизнесе, и вот, наконец, наступает тот день, когда мы готовы сделать главный шаг в своей карьере, - открыть ИП И стать индивидуальным предпринимателем.
К слову, статистика показывает, что ежегодно число окрепших самозанятых, меняющих свой статус на ИП, растёт. Так, на 1 января в стране было зарегистрировано 1,6 миллиона индивидуальных предпринимателей. И это почти на четверть больше, чем годом ранее.
Как зарегистрировать ИП, выбрать самый простой и удобный режим, а также, где меньше налогов и отчётов, но есть свои ограничения, редакция BaigeNews.kz расскажет в проекте "Это стоит знать".
Начнём с того, где и как можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Это можно сделать онлайн, отправив уведомление через егов. Платить за это не нужно, так как заявка оформляется бесплатно.
Для того, чтобы зарегистрировать ИП в государственной системе, нужна электронная цифровая подпись и компьютер. Для этого нужно зайти на сайт elicense.kz, выбрать вид деятельности, которым предприниматель планирует заниматься. Конечно, каждый сам знает, как он будет зарабатывать, но в госсистеме есть единый классификатор видов деятельности – ОКЭД. Система даёт право выбора трёх видов деятельности. И с точностью до миллиметра, как говорится, попасть именно в то, что вы захотите делать и чем заниматься. Учесть нужно лишь то, что под основным видом деятельности будет подразумеваться ваш главный источник дохода.
Кстати, если коды указаны неправильно, то их потом в любое время и в любой момент можно поменять. Обычно никаких проблем с этим нет. Если коды изначально были указаны неправильно, а потом исправлены, никто за это наказывать не будет.
Перед тем как выбрать вид деятельности, нужно понять, что создание ИП не дает автоматически право заниматься любым бизнесом. На некоторые нужно получить разрешение или лицензию. С полным перечнем можно ознакомиться в Законе "О разрешениях и уведомлениях". Стоит понимать, что есть виды деятельности, которыми ИП не может заниматься. Это, например, банковская деятельность, профучастники рынка ценных бумаг или страховой бизнес.
Следующим шагом станет выбор налогового режима. По нему будут оплачиваться налоги и составляться отчеты.
Если не определиться, то по умолчанию может быть установлен ОУР. Это общеустановленный налоговый режим. Но есть более выгодные варианты, например, патент или упрощёнка. Последний – самый выгодный и удобный, его выбирают чаще всего. И тут есть строгие ограничения. Сейчас в них входит 32 вида деятельности, но в этом году их еще планируют расширить.
Учесть стоит то, что у таких предпринимателей количество сотрудников должно быть не более 30, включая самого владельца ИП. Для упрощёнки не обязательно вести бухучёт, но нужно сдавать налоговую отчётность каждые полгода по установленной форме. Максимальный оборот компании, который позволит оставаться на специальном налоговом "послаблении", составляет 24 038 МРП, а максимум с применением трехкомпонентной интегрированной системы будет - 94 086 МРП за шесть месяцев.
Конечно, у этого режима есть свои плюсы и минусы. Одним из них является территориальное ограничение. ИП на упрощёнке, может работать только в одном населённом пункте. Если предприниматель работает в одном городе, и решил открыть филиал в другом, – то автоматом слетает с выгодного режима.
Могут ли отказать в регистрации – да. Если вы уже получали такой статус, но бизнес не вели и ИП не ликвидировали. Или если суд запретил вам заниматься предпринимательской деятельностью.
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