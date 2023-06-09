Это стоит знать: Как распознать финансовую пирамиду

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Hit beat music, Q-net, Life is good, Hermes и MetaGo. Это всё названия финансовых пирамид, о которых Агентство по финансовому мониторингу сообщило только за одну неделю. Сколько бы не предупреждали казахстанцев, но граждане снова и снова несут деньги в сомнительные инвестиционные компании. И как по накатанному сценарию эти компании быстро и громко лопаются, и снова надуваются. Как быть отличить схемы организаторов мошеннических пирамид от добросовестных финансовых компаний, на BaigeNews.kz рассказывает редакция проекта "Это стоит знать".

Как понять, что инвестиционная компания является финансовой пирамидой? У Агентства по финансовому мониторингу есть чёткий алгоритм. Первым тревожным сигналом для будущего вкладчика должно стать условие вложения сразу ощутимой суммы. Мошенники не мелочатся. Им могут быть неинтересны вклады в 200 тысяч тенге. И разговаривать с клиентами они начинают от 500 тысяч. Рисковать за "сущие копейки" мало кто захочет.

Второе, что должно насторожить – это обещание дохода гораздо выше того, что предлагают банки. Такие компании обычно обещают большие проценты и быстрый возврат вложенных денег. Обычно толком даже не объясняют – во что конкретно собираются вкладывать. А если и объясняют, то обещают выплачивать проценты из средств новых участников, которых ещё необходимо привести: друзей, знакомых, родственников. Это и есть основа многоуровневый пирамиды.

Проект также может продаваться как ноу-хау, в чём мало кто понимает. Строители современных финансовых пирамид уверяют в легитимности своих компаний, но почти не вкладываются в них и менеджеров, которые будут с клиентами на связи. Экономят даже на сайтах, просто создают Telegram-боты.

Регистрируют пирамиды часто незадолго до объявления сбора средств. Кстати, узнать, есть ли регистрация у компании, можно на сайте Комитета государственных доходов Минфина в "Поиске налогоплательщиков". Главное – сделать это заранее, а не опосля.

На седьмой строчке обязательных атрибутов агрессивная реклама. Её размещают обычно в соцсетях, рассказывая розыгрышах призов или круизных путёвок.

Как правило, мошенники не дают потерпевшим время на раздумье, указывая, что предложение действительно прямо здесь и сейчас. Но если внимательно изучить договор, можно заметить, что ответственность, если что-то пойдет не так, никто нести не будет. И это ещё один признак финансовой пирамиды.

В криминальной девятке и отсутствие лицензии на работу на финансовом рынке, а также отсутствие самой компании в реестрах Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Поэтому в АФМ советуют также заглядывать в другой список, где перечислены компании с признаками сомнительной финансовой деятельности. Но здесь стоит учесть, что туда они попадают лишь после появления первых заявлений от пострадавших и уголовных дел.

Замыкают этот список новые направления, по которым могут уйти деньги. Например, фиктивные вложения в криптовалюту или вымышленную крипту. Средства организаторы таких пирамид принимают наличкой или виртуально – на Qiwi-кошельки, Яндекс-деньги, Easy Pay, PayPal и другие.

Не стоит забывать и ещё один важный момент. Мошенники могут быстро уничтожить все следы перечислений и поступлений средств. Поэтому вкладчикам советуют делать скриншоты при первых сомнениях.