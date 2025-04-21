В Мажилисе разгорелся живой спор о том, как помочь детям, чьи родители уклоняются от алиментов, передаёт BaigeNews.kz. Депутаты предложили создать государственный алиментный фонд, из которого можно было бы временно выплачивать средства несовершеннолетним, а потом взыскивать долг с недобросовестных родителей. Инициатива прозвучала в рамках правительственного часа и сразу стала одной из самых обсуждаемых.

Парламентарии заявили прямо: дети не должны расплачиваться за безответственность взрослых. Они убеждены, что в подобных случаях государство обязано вмешаться и подставить плечо. Однако не все в правительстве разделяют эту точку зрения.

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев выступил против инициативы, заявив, что создание такого фонда лишь усугубит ситуацию. По его мнению, это станет дополнительной нагрузкой на бюджет и, что ещё хуже, может вызвать иждивенческие настроения среди самих должников. Сарсембаев настаивает: проблему нужно решать не деньгами, а через повышение правосознания и укрепление института семьи.

Тем временем депутаты также призвали к ужесточению контроля за частными судебными исполнителями, обязательной аттестации новых специалистов и - что особенно актуально - поиску скрытых доходов должников, в том числе в криптовалюте, на платформах такси и даже блогинге.

Ранее мы сообщали, что в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК была поднята острая тема - эффективность института частных судебных исполнителей.