"Это шаг к гуманизации уголовного законодательства" - эксперты об амнистии участников январских событий

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Сенат парламента принял закон об амнистии участников январских событий. Согласно документу, часть амнистированных освободят, кому-то сократят сроки заключения, а при необходимости помогут трудоустроиться. По мнению экспертов, принятие этого закона станет шагом к гуманизации уголовного законодательства, передаёт BaigeNews.kz.

"Любую амнистию следует рассматривать как шаг в сторону гуманизации уголовного законодательства. Однако амнистию не следует путать с реабилитирующим актом. В юридической практике акты амнистии применяются только в отношении живых лиц, поскольку требуется согласие амнистируемого на применение к нему акта амнистии. В соответствии с поручением Главы государства, данная амнистия является единоразовым актом, касающимся исключительно участников январских событий. Задача этой амнистии – освобождение от наказания или сокращение его сроков", - отметила главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Жанна Каримова.

Учитывая все процедуры, связанные с законотворческим процессом в Парламенте РК, закон "Об амнистии" разработан в достаточно сжатые сроки. Следует учитывать и тот момент, что разработке закона предшествовало расследование дел, заведённых на участников лиц, участвующих в массовых беспорядках и других противоправных действиях в период январских событий. Без этого этапа приступать к разработке закона, по мнению экспертов, было бы преждевременным.

"После того как Глава государства анонсировал принятие закона об амнистии, люди нередко стали задаваться вопросом о том, следует ли ожидать каких-либо негативных последствий для родных и близких амнистируемых. Здесь важно отметить, что, в соответствии с действующим законодательством, близкие родственники амнистируемых не несут никакой правовой ответственности за их действия. В отношении родных и близких амнистируемых не следует ожидать каких-либо правовых ограничений. К примеру, применение амнистии к правонарушителям не будет являться в будущем препятствием для поступления их детей на государственную или воинскую службу", - рассказала эксперт.

Она отметила, что злостные уголовные правонарушители не будут подлежать амнистии.

"Здесь следует обратить внимание на то, что под объявленную амнистию подпадают только уголовные правонарушения, связанные с массовыми беспорядками, произошедшими в период с четвёртого по седьмое января 2022 года. Фигуранты, обвиняемые в государственной измене, причастные к организации беспорядков, а также совершившие иные преступления, которые закреплены в статье 78 УК РК (против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, терроризм, экстремизм, пытки, а также при рецидиве или опасном рецидиве) амнистии не подлежат", - отметила Каримова.

Эксперт напомнила, что ещё будучи Спикером Сената Парламента РК Токаев говорил о недопустимости излишней гуманизации уголовного законодательства в отношении правонарушений против половой неприкосновенности, в сфере оборота наркотических средств, скотокрадства, а также многочисленные нарушений правил дорожного движения со смертельными исходами.

"Следуя этом принципу в рамках настоящей инициативы, под амнистию не подпадут организаторы массовых беспорядков, лица, совершившие превышение власти и пытки, рецидивисты, насильники, террористы и экстремисты, то есть наиболее опасная часть преступников", - подчеркнула она.

Главный научный сотрудник КИСИ Ербулат Сейлеханов относится к амнистии в целом положительно. С его точки зрения, этот акт свидетельствует о том, что государство начинает применять принципы Справедливого Казахстана.

"Нельзя ко всем применять закон без разбора. Как было указано в законопроекте об амнистии, некоторые лица совершали противоправные действия под влиянием эффекта толпы, в состоянии аффекта и так далее. В Уголовном кодексе существует градация преступных деяний - совершённых умышленно и совершённых под действием какого-то аффекта. В данной ситуации люди не отдавали себе отчёта о конечных последствиях своих поступков", - считает он.

Спикер подчеркнул, что амнистия является правильным шагом со стороны властей страны, так как нельзя "всех грести под одну гребёнку", а следует разобраться во всех аспектах и нюансах дел. При этом, он не думает, что амнистия станет сигналом для казахстанцев, что любые их проступки могут простить.