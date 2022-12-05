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  • Это самая большая реформа за годы независимости - Аймагамбетов о новом стандарте дошкольного воспитания
Иллюстративное фото Сегодня, 17:22
182
Сегодня, 17:22
182
Фото: Иллюстративное фото

Это самая большая реформа за годы независимости - Аймагамбетов о новом стандарте дошкольного воспитания

В этом году в Казахстане принят новый государственный стандарт дошкольного воспитания, обучения и типовых программ. В чём его отличия и преимущества, рассказал министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, передаёт BaigeNews.kz.

"В воспитании и обучении детей в предыдущем стандарте преобладало установление ограничений, недостаточное время для активных игр, длительное сидение "на стульях". Новый стандарт ориентирован на предоставление дошкольным организациям гибкости, развитие ценностей и компетенций, широкое применение игровой модели, что естественно для детей раннего возраста. Можно сказать, что это самая большая реформа за годы независимости, которая полностью меняет содержание дошкольного образования", - заявил Аймагамбетов.

Новый стандарт даёт возможность вернуться к основной методике раннего развития детей по принципу "обучение через игру", отметил министр.

"Теперь детские сады могут разработать свободный распорядок дня. Это позволит воспитателям применять разные подходы обучения и воспитания, организовать игровые и обучающие занятия детей в течение всего дня без привязки к строгому расписанию по минутам. В новом стандарте также обозначены подходы и методы для того, чтобы прививать детям ценности. То есть, воспитатель научит ребенка понимать, что правильно и что неправильно, быть вежливым и доброжелательным, дружить, уважать, помогать, делиться, проявлять любознательность, наблюдать, исследовать окружающий мир и многое другое", - заключил министр.

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#образование #детсады #Асхат Аймагамбетов
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:22
182
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