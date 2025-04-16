В Казахстане запретили создавать фонды от имени вузов без их ведома
Создать фонд можно будет только при наличии письменного согласия выгодополучателя.
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Депутат Павел Казанцев обратил внимание на правовую лазейку в законопроекте о фондах целевого капитала. Документ допускал создание таких фондов без согласия потенциальных выгодополучателей – в том числе с использованием названий вузов, которые даже не в курсе, что "в их честь" кто-то распоряжается активами, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"Любые граждане могли создать фонд, используя, к примеру, название Евразийского университета, при этом сам вуз не знал бы об этом. Это выглядит нелогично и несет очевидные риски", - отметил Казанцев.
В связи с этим депутаты внесли поправку: теперь использование наименования конкретного выгодополучателя возможно только при наличии его письменного согласия. По словам депутата, это позволит пресечь попытки спекулятивного использования известных брендов и названий.
Министр высшего образования и науки Саясат Нурбек признал, что в проекте действительно был пробел.
"Совершенно справедливое замечание. Норма о письменном согласии уже включена в законопроект на уровне рабочих групп. Более того, мы ее дополнительно усилим на подзаконном уровне. Благодарим депутатов за эту поправку", - сказал Саясат Нурбек.
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