Депутат Павел Казанцев обратил внимание на правовую лазейку в законопроекте о фондах целевого капитала. Документ допускал создание таких фондов без согласия потенциальных выгодополучателей – в том числе с использованием названий вузов, которые даже не в курсе, что "в их честь" кто-то распоряжается активами, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Любые граждане могли создать фонд, используя, к примеру, название Евразийского университета, при этом сам вуз не знал бы об этом. Это выглядит нелогично и несет очевидные риски", - отметил Казанцев.

В связи с этим депутаты внесли поправку: теперь использование наименования конкретного выгодополучателя возможно только при наличии его письменного согласия. По словам депутата, это позволит пресечь попытки спекулятивного использования известных брендов и названий.

Министр высшего образования и науки Саясат Нурбек признал, что в проекте действительно был пробел.