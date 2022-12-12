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  • "Это реальная катастрофа": Токаев высказался о ЧС в Экибастузе
t.me/bort_01 Сегодня, 11:49
235
Сегодня, 11:49
235
Фото: t.me/bort_01

"Это реальная катастрофа": Токаев высказался о ЧС в Экибастузе

На расширенном заседании Правительства в понедельник в Астане Касым-Жомарт Токаев высказался о ситуации в Экибастузе, где в конце ноября город остался без тепла и был объявлен режим ЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Sailau2023

"Это реальная катастрофа. Я хотел бы выразить признательность жителям этого города за терпение. Эта ситуация показала, что у нас есть практика замалчивания накопившихся проблем и эта практика привела к колоссальным потерям”, - сказал он.

Президент попросил вице-премьера Романа Скляра доложить о ситуации в Экибастузе. Начиная своё выступление, он отметил, что это первая крупная авария в Экибастузе такого рода.

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#президент #Экибастуз #режим ЧС
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:49
235
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