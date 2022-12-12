"Это реальная катастрофа": Токаев высказался о ЧС в Экибастузе

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На расширенном заседании Правительства в понедельник в Астане Касым-Жомарт Токаев высказался о ситуации в Экибастузе, где в конце ноября город остался без тепла и был объявлен режим ЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Sailau2023.

"Это реальная катастрофа. Я хотел бы выразить признательность жителям этого города за терпение. Эта ситуация показала, что у нас есть практика замалчивания накопившихся проблем и эта практика привела к колоссальным потерям”, - сказал он.

Президент попросил вице-премьера Романа Скляра доложить о ситуации в Экибастузе. Начиная своё выступление, он отметил, что это первая крупная авария в Экибастузе такого рода.