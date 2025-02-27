Дочь вора в законе Серика Джаманаева, известного как "Серик Голова", заявила, что её отец находится в тяжёлом состоянии в учреждении №66, где отбывает наказание. По её словам, его здоровье стремительно ухудшается из-за рака печени и цирроза, и она просит помощи у Генерального прокурора Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В видеообращении девушка рассказала, что её отец провёл большую часть жизни в местах лишения свободы, и она смирилась с тем, что его часто отправляют в тюрьму по ложным обвинениям, но теперь ситуация критическая. По её словам, лечение в тюрьме недостаточное, и только пересадка печени может помочь её отцу.

"Мы обращались во многие инстанции, но в ответ получали только отписки. Прошу вас, Берик Асылов, мы рассчитываем на ваше содействие", — сказала девушка.

Она подчеркнула, что учреждение, где содержится её отец, не предоставляет должного медицинского обслуживания, и ситуация с его здоровьем только ухудшается.

"Это пытки. С каждым днем его состояние становится хуже. Дайте шанс на излечение", — добавила она, указывая на невыносимую боль, которую испытывает её отец.

В ответ на обращение, Департамент уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области сообщил, что Серик Джаманаев получает необходимое лечение в рамках медицинского обеспечения осужденных, которое передано в ведение Министерства здравоохранения.

С начала года он уже трижды проходил дистанционные консультации с врачами, а дважды узкие специалисты посещали учреждение для оказания медицинской помощи. В тюрьме также осуществляется круглосуточное наблюдение за его состоянием здоровья.

Тем не менее, дочь "Серика Головы" продолжает настоятельно требовать пересадки печени и вмешательства властей, считая, что её отец не должен продолжать страдать от недостаточного медицинского обслуживания в условиях тюремного заключения.