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Это просто бюрократия, - Смаилов раскритиковал работу по инвестпроектам в обрабатывающей промышленности

Сегодня, 08:10
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 08:10
Сегодня, 08:10
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Фото: primeminister.kz

На Инвестиционном штабе рассмотрели вопрос привлечения инвестиций в обрабатывающую промышленность, передает BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Премьер-министр Алихан Смаилов указал, что Министерством промышленности и строительства РК должна проводиться более активная координационная работа в вопросе привлечения инвестиций в обрабатывающую промышленность.

"Только утверждением дорожной карты все вопросы не решить. Нужно следить за тем, как реализуются эти проекты, какие проблемы на местах не решаются, и со своей стороны помогать акимам. Вы утверждаете дорожную карту и думаете, что все проблемы решили? Это просто бюрократия! Нельзя говорить о том, что вопросы решены, пока не реализованы инвестпроекты и нет результата", — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также отметил, что в Актюбинской области наблюдается снижение инвестиций в обрабатывающую отрасль, а по пяти проектам перенесены сроки на более поздний период.

В Акмолинской области объём инвестиций за девять месяцев также снизился.

В Мангистауской области по 10 проектам также перенесены сроки реализации.

Премьер-министр подчеркнул, что регионам нужно проявлять более активную позицию в вопросах реализации инвестпроектов, так как благодаря им появляются новые рабочие места и улучшаются экономические показатели в целом.

"В случае возникновения сложностей акиматы взяли за правило переносить сроки реализации проектов либо вовсе отказываться от них. Хотя должны решать проблемные вопросы оперативно и в ручном режиме", — отметил Алихан Смаилов.

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